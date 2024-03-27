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"افحص وانطلق" تحقق 99.76% في مستوى سعادة المتعاملين بعجمان

"افحص وانطلق" تحقق 99.76% في مستوى سعادة المتعاملين بعجمان
27 مارس 2024 19:24

حققت خدمة "افحص وانطلق"، التي يقدمها مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات بإمارة عجمان نسبة 99.76% في مؤشر سعادة المتعاملين خلال عام 2023.

وقال العقيد سلطان خليفه بن حارب مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في القيادة العامة لشرطة عجمان، إن المركز الذي يطبق الخدمة منذ العام 2020 تمكن من الوصول إلى هذه النسبة المميزة ضمن الخطط الاستراتيجية للقيادة في تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين وتسهيل الإجراءات لتحسين جودة الحياة، مشيراً إلى أن القيادة تطبق سياسة تعهيد الخدمات بالتعاون مع هيئة النقل بعجمان الشريك الاستراتيجي للقيادة العامة لشرطة عجمان.

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وأضاف أن خدمة "افحص وانطلق" تستهدف تطوير آلية فحص المركبات في المركز من خلال تسهيل الإجراءات على المتعاملين واختصار رحلة المتعامل، من ناحية عدم الحاجة إلى الانتظار في صالة المتعاملين والتعامل مع موظف الخدمة لسداد رسوم الفحص واستلام شهادة فحص المركبة، باستثناء مرحلة فحص الفرامل التي تتم عن طريق موظف الخدمة.

وأوضح ابن حارب أن الخدمة تمكنت من خفض معدل زمن فحص المركبات ليصل إلى 9 دقائق، علماً بأن أعداد متعاملي المركز في العام الماضي وصل إلى 144218 متعاملاً، مشيراً إلى أن مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات يعد أول مركز يطبق هذه الآلية في فحص المركبات حيث تعتمد على قيادة المتعامل لمركبته من خلال حارات فحص سريعة ومميزة، يتم فيها دفع رسوم الفحص واستلام الشهادة عن طريق الخدمات الرقمية من خلال رابط الدفع والذي يتم إرساله بمجرد انتهاء فحص المركبة.

المصدر: وام
شرطة عجمان
عجمان
تسجيل المركبات
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