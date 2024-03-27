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علوم الدار

برنامج ماجستير القيادة في التعليم الطبي بجامعة الشارقة يحصل على اعتماد "AoME"

برنامج ماجستير القيادة في التعليم الطبي بجامعة الشارقة يحصل على اعتماد "AoME"
27 مارس 2024 19:45

اعتمدت أكاديمية المعلمين الطبيين “AoME” بالمملكة المتحدة برنامج ماجستير القيادة في التعليم الطبي التي تطرحه جامعة الشارقة بالتعاون مع جامعة طإيست أنجليا" بإنجلترا، بعد التزام البرنامج بالتميز التعليمي في المهن الصحية، والاعتراف بتلبية المعايير المهنية الصارمة لـ"AoME" للمعلمين الطبيين، وتوفر لخريجي البرنامج زمالة الأكاديمية "MAcadMEd".

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة إن اعتماد برنامج ماجستير القيادة في التعليم الطبي من قبل هيئة دولية متميزة مثل أكاديمية المعلمين الطبيين بالمملكة المتحدة يعد بمثابة شهادة على الجودة المتميزة التي يقدمها البرنامج للخريجين، ويضع البرنامج أيضا كركيزة محورية في النهوض بالقيادة في تعليم المهن الصحية في الدولة والمنطقة، ويعزز مكانة البرنامج كقوة رائدة في التعليم الطبي، سواء داخل المنطقة أو على المستوى الدولي.

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ويهدف برنامج ماجستير القيادة في التعليم الطبي إلى إعداد قادة متخصصين في الرعاية الصحية وتعليم المهنيين الصحيين في المستقبل من أعضاء هيئة تدريس ومدربين ومن في حُكمهم في كليات ومعاهد المهن الصحية، وبناء مهاراتهم الشخصية والمهنية، والمساهمة في تحسين التعليم والتعلم في مجال تعليم المهن الصحية من خلال الممارسة المستندة إلى الأدلة والبحوث.

ويتميز برنامج ماجستير القيادة في التعليم الطبي بجودة المخرجات التعليمية التي يتم بناؤها طبقا للممارسة العملية المرتبطة بالبحوث العلمية التطبيقية، حيث يقوم على تدريس الباحثين في هذا البرنامج نخبة من العلماء والمتخصصين من جامعة الشارقة وجامعة إيست أنجليا، ويعزز هذا التعاون التجربة التعليمية التي توفر مزيجاً غنياً من النظريات والمناهج التعليمية التي يتعرض لها الدارسون في البرنامج.

المصدر: وام
جامعة الشارقة
التعليم الطبي
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