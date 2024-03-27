أبو الغيط يؤكد أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة



أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، حتمية عمل كل ما هو ممكن من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، مع إعطاء الأولوية في هذه المرحلة لتحقيق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة، مشدداً على مركزية دور السلطة الفلسطينية و«فتح» في هذا المسار. وقال أبو الغيط، إن الحركة الوطنية الفلسطينية مظلة جامعة لكل الاتجاهات، وإن أحداً لا يُمكنه إنكار دور «فتح» في النضال الفلسطيني منذ عقود، وإن الطريق إلى تجسيد الدولة الفلسطينية يمر عبر توحيد الصف. جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم عقب لقاء أمينها العام وفداً رفيع المستوى من حركة فتح ضم كلاً من محمود العالول، نائب رئيس الحركة، وروحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وسمير الرفاعي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. وخلال اللقاء، استمع أبو الغيط لعرض قدمته قيادات فتح لتطورات الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.