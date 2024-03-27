الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أبو الغيط يؤكد أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أرشيفية)
27 مارس 2024 19:58

أبو الغيط يؤكد أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة
 
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، حتمية عمل كل ما هو ممكن من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، مع إعطاء الأولوية في هذه المرحلة لتحقيق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة، مشدداً على مركزية دور السلطة الفلسطينية و«فتح» في هذا المسار. وقال أبو الغيط، إن الحركة الوطنية الفلسطينية مظلة جامعة لكل الاتجاهات، وإن أحداً لا يُمكنه إنكار دور «فتح» في النضال الفلسطيني منذ عقود، وإن الطريق إلى تجسيد الدولة الفلسطينية يمر عبر توحيد الصف. جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم عقب لقاء أمينها العام وفداً رفيع المستوى من حركة فتح ضم كلاً من محمود العالول، نائب رئيس الحركة، وروحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وسمير الرفاعي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. وخلال اللقاء، استمع أبو الغيط لعرض قدمته قيادات فتح لتطورات الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: لا غنى عن «الأونروا» للاستقرار الإقليمي
رئيس المجموعة العربية بالأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: قرار مجلس الأمن حول غزة مهم ويمهد لوقف دائم لإطلاق النار
المصدر: وام
فلسطين
غزة
أبو الغيط
آخر الأخبار
«أبوظبي الرياضي» يشيد بإنجاز السيدات بطل «زايد الرمضانية»
الرياضة
«أبوظبي الرياضي» يشيد بإنجاز السيدات بطل «زايد الرمضانية»
اليوم 12:00
إيفرتون يعيش أزمة «عدم اليقين»!
الرياضة
إيفرتون يعيش أزمة «عدم اليقين»!
اليوم 11:45
5 رباعين يمثلون الإمارات في «مونديال تايلاند»
الرياضة
5 رباعين يمثلون الإمارات في «مونديال تايلاند»
اليوم 11:41
دورانت يمزق سلة دنفر ناجتس
الرياضة
دورانت يمزق سلة دنفر ناجتس
اليوم 11:18
في «يوم زايد للعمل الإنساني».. الإمارات تواصل مسيرة العطاء ونشر الأمل
علوم الدار
في «يوم زايد للعمل الإنساني».. الإمارات تواصل مسيرة العطاء ونشر الأمل
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©