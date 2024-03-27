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خالد بن محمد بن زايد يهنئ هاتفياً جبران راكابومينغ راكا بمناسبة انتخابه نائباً لرئيس إندونيسيا

خالد بن محمد بن زايد يهنئ هاتفياً جبران راكابومينغ راكا بمناسبة انتخابه نائباً لرئيس إندونيسيا
27 مارس 2024 20:38

أجرى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اتصالاً هاتفياً مع معالي جبران راكابومينغ راكا، لتهنئة معاليه بمناسبة انتخابه نائباً لرئيس جمهورية إندونيسيا، متمنياً مزيداً من التقدم والازدهار للشعب الإندونيسي الصديق.

وأعرب سموّه عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع معاليه من أجل توطيد العلاقات بين البلدين ودفع التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في القطاعات كافة.

كما استعرض الجانبان مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تعزيزها، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب معالي نائب الرئيس الإندونيسي عن شكره وتقديره لسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته وما عبّر عنه سموّه من مشاعر صادقة تجاه جمهورية إندونيسيا وشعبها.

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