«عاصمة البيئة العربية».. مستقبل مستدام للأجيال

أبوظبي (الاتحاد)

إنجازات غير مسبوقة حققتها أبوظبي في مجال حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، فتوجت جهودها بنيل لقب «عاصمة البيئة العربية 2023»، مرسخة مكانتها واحدة من المدن الرائدة عالمياً في مجال الاستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، عبر مبادرات قائمة على المعرفة، تستهدف المحافظة على البيئة، وتضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.

ويتصدر الحفاظ على جودة الهواء وتحسينها، أولويات أبوظبي بهدف تقليل التأثير السلبي لتلوث الهواء على الإنسان والبيئة، فيما حققت برامج التوعية والتعليم البيئي على مستوى الإمارة، إنجازات كبيرة، وحازت جوائز إقليمية وعالمية عن برامج التوعية البيئية من قِبل المنظمات العالمية، مثل الأمم المتحدة.

وتتصدّى أبوظبي لتغيُّر المناخ من خلال مشاريع مختلفة تشمل تطوير مصارف الكربون الطبيعية وزراعة الملايين من أشجار القرم، وتحويل وسائل النقل إلى وسائل منخفضة الانبعاثات، وتنويع مصادر الطاقة، كما تم تنفيذ تدابير بشأن التغير المناخي، كاستبدال الإنارة التقليدية بإنارة ذكية في الشوارع لتقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وإطلاق مبادرة زراعة أشجار القرم.