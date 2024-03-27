شرطة أبوظبي توزع وجبات إفطار صائم على السائقين

شارك ضباط من القيادة العامة بشرطة أبوظبي، بالتعاون مع فريق «أبشر يا وطن» التطوعي في توزيع وجبات إفطار صائم على السائقين ومستخدمي الطريق، ضمن مبادرة «أطعم تؤجر» الرمضانية، وذلك عند تقاطع الإشارة الضوئية بالقرب من مبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبهدف ترسيخ قيم الخير والعطاء في مجتمعنا.

وأكد العقيد سهيل محمد الخييلي، نائب مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي، أن هذا العمل الإنساني يجسد الأهداف النبيلة التي تسعى إليها القيادة الرشيدة لتفعيل العمل الجماعي والتطوعي لخدمة الوطن المعطاء، والحفاظ على السلامة المرورية، لافتاً إلى الحرص على التواصل المجتمعي وتعزيز المشاركة في فعل الخير وغرس روح التطوع والتعاون في النفوس، وخصوصاً في أيام شهر رمضان المبارك.

وحث السائقين على الالتزام بالقيادة الآمنة وترك مسافة أمان كافية، وعدم الاستعجال للحاق بموعد الإفطار، موضحاً أنه «في التأني السلامة وفي العجلة الندامة»، وقدم الشكر والتقدير لفريق «أبشر يا وطن» التطوعي على تعاونهم في فعل الخير، وتوزيع وجبات الإفطار على السائقين.