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عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية التشيك في براغ

عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية التشيك في براغ
27 مارس 2024 21:47

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي يان ليبافسكي، وزير خارجية جمهورية التشيك.
جرى خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى العاصمة براغ، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأطر التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك.
واستعرض الوزيران الفرص المتاحة لتنمية آفاق التعاون الإماراتي - التشيكي في مجالات عدة، منها الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وذلك بما يدعم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز علاقاتها مع جمهورية التشيك الصديقة على مختلف الأصعدة، مشيداً بالتطور المستمر في مستويات التعاون المشترك بين البلدين.
من جانبه، رحب معالي يان ليبافسكي بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، معرباً عن تطلع بلاده إلى تطوير علاقات التعاون مع دولة الإمارات على مختلف المستويات.
وبحث سموه ومعالي يان ليبافسكي تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية.
وتطرق سموه، خلال اللقاء، إلى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية كافة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، بما يسهم في حماية أمن وسلامة المدنيين كافة، ويعزز جهود الإغاثة المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وأشار سموه إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لإنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة، والأولوية القصوى لحماية أرواح المدنيين كافة، وتكثيف الدعم الإنساني لأهالي غزة، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم.
حضر اللقاء سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، والدكتورة غالية علي الحميدان القائمة بأعمال سفارة الدولة لدى جمهورية التشيك.
كما حضر اللقاء جيري كوزاك، نائب وزير خارجية جمهورية التشيك.

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المصدر: وام
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