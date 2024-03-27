«أبوظبي للإسكان»: إطلاق مشروع قناة ياس السكني يعكس حرص القيادة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين

ثمن معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، توجيهات قيادتنا الرشيدة باعتماد مشروع قناة ياس السكني، التي تعكس حرصها المتواصل على تحقيق كل متطلبات العيش الكريم للمواطنين، ووضع احتياجاتهم السكنية ومستوى رفاهيتهم في مقدّمة الأولويات الوطنية، مؤكداً أن هذا المشروع يواكب رؤية «الهيئة» الرامية إلى تمكين منظومة إسكانية مستدامة تعزز جودة حياة المواطنين بصفتهم حجر أساس في مسيرة الإمارة نحو التنمية الشاملة.

وكان سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قد اعتمد إطلاق مشروع قناة ياس السكني في منطقة شاطئ الراحة، لبناء 1.146 فيلا سكنية للمواطنين بقيمة إجمالية تصل إلى 3.5 مليارات درهم.

وأكد معالي محمد الشرفا، في تصريحات له بهذه المناسبة، حرص «الهيئة» على تطوير شراكات استراتيجية فاعلة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار مهمتها الرامية إلى توفير خيارات إسكانية مبتكرة ضمن مجتمعات متكاملة تساهم في الارتقاء بقطاع إسكان المواطنين في الإمارة.

بدوره، قال معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مجلس مديرين شركة «آي سي تي»: إن اعتماد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق مشروع قناة ياس السكني يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الكريمة، وضمان كل سبل الراحة والرفاهية للمواطنين، مشيراً إلى أن التعاون مع شركة «آي سي تي» لتطوير هذا المشروع، يأتي ليجسد رؤية سموه الرامية إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتمكينه من مواصلة دوره الرائد في دفع جهود التنمية المستدامة في قطاع الإسكان وكافة القطاعات في إمارة أبوظبي.

من جانبه، قال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: نحن في «الهيئة» نضع توفير المساكن الملائمة لمواطني إمارة أبوظبي وفق أفضل المواصفات والمعايير الفنية على رأس أولوياتنا، ونعمل وفق خطة استراتيجية تهدف إلى بناء مجتمعات سكنية عصرية ومتكاملة تلبي طموحات الأسر المواطنة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يسلط الضوء على النهضة العمرانية الشاملة التي يشهدها قطاع الإسكان الحكومي، والإمارة ككل، ويسهم في زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن وتقليل فترة انتظارهم للحصول عليها.

بدوره، قال المهندس ميسرة محمود عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية بالإنابة: تعد شراكتنا مع هيئة أبوظبي للإسكان وشركة أي سي تي للتطوير العقاري، لإطلاق مشروع قناة ياس السكني خطوه نوعية في مسيرة إنجازاتنا الرائدة التي تهدف إلى تحسين جودة المعيشة للمواطنين في الإمارة، من خلال الإشراف على المشاريع التطويرية التي تعيد تشكيل مستقبل مجتمعنا على نحو يحقق تطلعات القيادة الرشيدة نحو التنمية العمرانية المستدامة والرفاهية المعيشية.

وقال المهندس إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة أي سي تي للتطوير العقاري: نفخر بشراكتنا مع هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية للعمل على مشروع قناة ياس السكني الذي يعكس التزامنا بتوطيد العلاقات مع الجهات الحكومية في ما يتعلق بتنفيذ المشاريع السكنية التي تعزز رفاهية المجتمعات والارتقاء بالمستوى المعيشي لها.

ويُتوقَّع الانتهاء من المشروع الذي تشرف عليه هيئة أبوظبي للإسكان، بالشراكة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية وشركة «آي سي تي» للتطوير العقاري، في الربع الأخير من عام 2027.

ويقام مشروع قناة ياس السكني على مساحة 1.8 كم مربع، ويشمل إنشاء العديد من المرافق العامة والخدمية منها 3 جوامع، ومدرسة، ونادي رياضي، ومحال تجارية بمساحة 10 آلاف متر مربع، كما يتيح للمواطنين الحاصلين على قروض سكنية من هيئة أبوظبي للإسكان، شراء فلل سكنية باستخدام القرض السكني، حيث يمكنهم الاختيار من فلل تتألف من ثلاث إلى ست غرف نوم، ضمن مجموعة متنوعة من التصاميم المعمارية المختلفة وبمساحات تتفاوت بين 350 و525 متراً مربعاً، تقام على قسائم سكنية تتراوح مساحاتها بين 600 و780 متراً مربعاً.