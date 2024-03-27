«خيرية أم القيوين» تعتزم إيفاد 60 شخصاً إلى العمرة

أم القيوين (الاتحاد)

أعلنت جمعية أم القيوين الخيرية، في اجتماع مجلس الإدارة، بحضور الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس مجلس الإدارة، استعدادها لتنفيذ حملة تيسير عمرة لذوي الدخل المحدود والتي تضم 60 شخصاً، بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني»، في إطار دعم فئة المحتاجين وغير المقتدرين، وتمكينهم من تحقيق آمالهم في أداء المناسك.

وقال الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية: «إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، تستشرف المستقبل بفكر استباقي تخطو فيها بطموح وإصرار لبلوغ آفاق جديدة في مسيرة التنمية الشاملة، وتحويل الأحلام والطموحات إلى واقع فريد ومتميز، وبناء مستقبل زاهر قائم على الإبداع والابتكار لتصبح دار زايد نموذجاً عالمياً يحتذى به على مستوى العالم».