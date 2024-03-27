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«خيرية الشارقة» تنظم فعالية «يوم زايد للعمل الإنساني»

أرشيفية
28 مارس 2024 02:01

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت جمعية الشارقة الخيرية تنظيم فعالية «يوم زايد للعمل الإنساني» غداً بمنطقة المصلى، والتي من المقرر أن تضم عدداً من المبادرات، على رأسها تنظيم الإفطار الجماعي لعدد من الصائمين، إلى جانب تدشين مسابقة في المعلومات العامة، والتي تضم جوائز قيمة تصل إلى رحلات العمرة للفائزين. 
وقال محمد بن نصار، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق: إن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية عظيمة، نحرص على إحيائها من خلال إطلاق المبادرات الخيرية، لاستكمال مسيرة العطاء الإنساني، وهذا ما تم العمل على تنفيذه خلال الفعالية المقرر تنظيمها غداً الجمعة بهذه المناسبة، والتي نسعى من خلالها إلى استذكار مآثر الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

الإمارات
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جمعية الشارقة الخيرية
يوم زايد للعمل الإنساني
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