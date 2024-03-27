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تكريم المشاركين والفائزين في مسابقة النيابة العامة للقرآن الكريم

خلال تكريم المشاركين (من المصدر)
28 مارس 2024 02:00

دبي (الاتحاد)

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كرم المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، الفائزين والمشاركين في الدورة العاشرة من مسابقة النيابة العامة للقرآن الكريم الرمضانية، والتي حملت عنوان «فليتنافس المتنافسون»، بالتعاون مع إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وتأتي المسابقة في إطار زيادة اهتمام وحرص الموظفين على حفظ القرآن الكريم وتحسين تلاوتهم، وحرص الدائرة على إقامة فعاليات تشجع على ترسيخ القراءة في السلوكيات والعادات اليومية حفاظاً على الهوية الإسلامية واللغة العربية التي تعكس قيم أفراد المجتمع الإماراتي.
وفاز في فئة الترتيل فاطمة أيوب محمد في المركز الأول، وسعاد ضاعن الفلاسي في المركز الثاني. ومن الرجال فئة الموظفين، حميد خليفة الرئيسي في المركز الأول، وأحمد محسن عبيد في المركز الثاني. وبالنسبة لفئة العمالة المساندة، فاز بالأول محمد اسرافيل عبد الستار، والثاني عبد القدوس إبراهيم. أما عن فئة الحفظ من الموظفين، فقد حصل على الأول شعيب أهلي، والثاني محمد المازمي.

النيابة العامة
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