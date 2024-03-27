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«سارعوا بالخيرات».. حملة رمضانية في رأس الخيمة

«سارعوا بالخيرات».. حملة رمضانية في رأس الخيمة
28 مارس 2024 02:01

رأس الخيمة (وام)

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أطلقت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، حملتها الرمضانية تحت شعار «سارعوا بالخيرات»؛ بهدف تلبية احتياجات أكبر عدد من الأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود وذوي الطلبة المعسرين من مدارس الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية وفئة  العمال.
وأوضحت سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن حملة «سارعوا بالخيرات» الرمضانية تأتي امتداداً لسلسلة المبادرات والحملات الخيرية والإنسانية التي تقدمها المؤسسة لترسيخ رؤية الإمارات في ريادة تنمية العمل الإنساني والخيري المستدام، وإسعاد المجتمعات، وتحقيق مبدأ التسامح بين مختلف شرائح  المجتمع. 
وتضمنت الحملة حزمة من المشاريع الخيرية والإنسانية تمثلت في مبادرة «المير الرمضاني»، والتي ساهمت في سد احتياجات 3800 أسرة متعففة، إما عن طريق توزيع المير الرمضاني، أو توزيع كوبونات شراء، كما تتضمن الحملة مبادرة «إفطار صائم» التي تقدم 2000 وجبة إفطار متكاملة يومياً، موزعة على العديد من مناطق رأس الخيمة يتصدرها المفطر الجماعي بحديقة الحصن، الذي يعد أكبر مفطر جماعي مفتوح في إمارة رأس الخيمة. 
وتقدم المؤسسة مبادرة «الفتاوى الرمضانية» من خلال عرض فتوى يومية طيلة الشهر الفضيل، تتضمن سؤالاً دينياً وإجابته للتثقيف في أمور الدنيا والدين والتعرف على الحكم الشرعي في الأمور التي قد يعتريها اللبس عند البعض.
كما تم افتتاح المعرض السنوي «عاد عيدكم» ليقدم كسوة العيد لـ 4000 أسرة متعففة، ضمن سلسلة المعارض التي ينفذها مركز المعارض الخيرية التابع للمؤسسة، كما تنفذ أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، التابعة للمؤسسة، خلال الشهر الفضيل برنامج «بالقرآن نحيا» وبرنامج «من وحي القرآن» للطلبة بشكل مجاني. وعلى صعيد الرياضة، نظم نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم البطولة الرمضانية الثالثة للعبة الريشة الطائرة للسيدات «موحد».
 وأضافت السويدي أن المؤسسة مستمرة في دعمها للطلبة المتعثرين في تسديد رسومهم الدراسية، ضمن «حملة خلونا نساعدهم» لجمع التبرعات خلال الشهر الفضيل، لإعانتهم على استكمال مسيرتهم التعليمية ورسم مستقبلهم الواعد، وتقدمت بوافر الشكر والعرفان لجميع مساهمات المحسنين الأخيار، التي كان لها أكبر الأثر في تحقيق أهداف الحملة وإنجاحها.

مؤسسة سعود بن صقر التعليمية الخيرية
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