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«بالعافية والبركة».. مبادرة مجتمعية في دبي

«بالعافية والبركة».. مبادرة مجتمعية في دبي
28 مارس 2024 02:01

دبي (الاتحاد)

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أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، المبادرة المجتمعية «بالعافية والبركة» الهادفة إلى تفعيل دور المسؤولية المجتمعية لأصحاب المطاعم وشركات الضيافة، حيث تدعو المبادرة الشركات التي تقدم خدمات الطعام والضيافة إلى التعاون مع المؤسسة في دعم برامج المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها المؤسسة من خلال تنفيذ مشاريع خيرية وقفية، وذلك من خلال قيام هذه المطاعم والشركات بالتبرع بدرهم أو أكثر عن كل وجبة طعام أو خدمة ضيافة يقدمونها.
وأوضحت المؤسسة أن المبادرة المجتمعية تهدف إلى جمع المساهمات الخيرية من المطاعم وشركات الضيافة لإنشاء أوقاف يعود ريعها على تعليم الطلبة المعوزين، وعلاج المرضى المحتاجين، وتمكين أصحاب الهمم، ومساندة الأرامل، ورعاية الأيتام، ودعم مختلف أوجه الخير في المجتمع.
واستقبلت المؤسسة أول مساهمة خيرية في المبادرة، من مجموعة «مطاعم كبابي»، حيث خصصت المجموعة درهماً وقفياً عن كل طلبية خارجية، كما عرضت على جميع عملائها رمز استجابة سريع لاستخدامه للتبرع لمختلف المشروعات الإنسانية التي تديرها «أوقاف دبي».
وأثنى عمر المازمي، مدير إدارة الوقف بمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، على مشاركة مجموعة مطاعم كبابي في المبادرة الخيرية التي من شأنها تعزيز المسؤولية المجتمعية وفتح باب المشاركة في العمل الوقفي أمام فئات وجهات جديدة ومتنوعة في المجتمع في وقت تشهد فيه قطاعات المطاعم وشركات الضيافة تطورات متسارعة نحو تعزيز المسؤولية المجتمعية بشكل يترك أثراً إنسانياً ملموساً على الأفراد والمجتمع ككل.
وأكد المازمي أن المبادرة جاءت من منطلق حرص المؤسسة على تحقيق رُؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن يكون الوقف أداة تنموية لتطوير المجتمعات، ووسيلة فاعلة لتعزيز الاستجابة للحاجات المجتمعية المختلفة، وتحقيق سعادة ورفاهيّة أفرادها، وتنمية الوقف، وتشجيع أهل الخير على عمل الخير. ودعا المازمي الجهات المعنية كافة إلى المشاركة والتعاون في فتح آفاق خيرية جديدة تعكس صورة المجتمع الإماراتي المُتأصل بالعطاء والإحسان، وتعزز من برامج الوقف كبيئة جاذبة للمشاركات الخيرية، وتُرسخ المسؤولية المجتمعية لدى مُختلف الهيئات والمؤسسات المجتمعية.

دبي
الإمارات
أوقاف دبي
مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر
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