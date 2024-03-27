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15 ألف مصلٍّ خلف «العفاسي» في مسجد الشيخة هند

العفاسي يؤم المصلين (من المصدر)
28 مارس 2024 02:00

دبي (الاتحاد)

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ضمن حملة «رمضان في دبي»، التي تم إطلاقها بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام؛ بهدف توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص في الاحتفاء بشهر رمضان الفضيل في دبي؛ وبهدف إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة بمقدم الشهر الفضيل.
استقبل أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الشيخ مشاري راشد العفاسي في جامع الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بزعبيل، والذي حل ضيفاً على «رمضان في دبي» هذا العام لأداء صلاة التراويح يومي 15 و16 رمضان ولأول مرة بمشاركة «مؤذن الفريج» إذ شهدت صلاة التراويح أكثر من (15) ألف مصلٍّ من الرجال والنساء، توافدوا من جميع إمارات الدولة ليؤدوا الصلاة خلف القارئ مشاري بن راشد العفاسي، ويستمعوا إلى مؤذن الفريج في فعالية قراء دبي.
وقال جاسم محمد الخزرجي، رئيس فريق فعالية قراء دبي، أدى الشيخ مشاري راشد العفاسي صلاتي العشاء والتراويح 15 رمضان، بمشاركة «مؤذن الفريج» محمد يوسف محمد، ويوم 16 رمضان، بمشاركة مؤذن الفريج عبدالله عارف البدواوي، واستمتع المصلون برفع الأذان من مؤذن الفريج، إذ جذبت أصواتهم الندية آلاف المصلين الذين توافدوا من مختلف إمارات الدولة، منوهاً بأنه تم اختيار فكرة مؤذن الفريج هذا العام ليضفي على قراء دبي جمالية الصوت، بمشاعر الصائمين في أجواء رمضانية تكسوها الرحمة والمغفرة، احتفالاً بالشهر الفضيل بكل ما يحمله من روحانيات وعبادات، راجين من الله قبول الطاعات.
وتصدح مساجد إمارة دبي بأصوات (80) قارئاً يتلون كتاب الله بأعذب الأصوات وأنداها في العالم العربي والإسلامي، وذلك من خلال فعالية «قراء دبي» التي تستضيف خلال شهر رمضان الفضيل من كل عام كوكبة من مشاهير قراء العالم الإسلامي، لإحياءً سنة النبي، صلى الله عليه وسلم، وتأدية شعائر صلاة التراويح وقيام الليل، والاستماع لتلاوات القرآن الكريم.

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