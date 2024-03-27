«الموارد البشرية والتوطين»: مبادرات رمضانية للعمال.. ورعاية الحقوق أولوية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مجموعة من الفعاليات والمبادرات للعمال بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار نشاطاتها الرمضانية السنوية التي تقيمها لإسعاد العمال، وسعياً لنشر روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وتعزيزاً لقيم العطاء وأواصر الأخوة الإنسانية بين فئات المجتمع كافة.

وأشارت الوزارة إلى أن فريقاً منها شارك في تنظيم إفطار جماعي لـ 1200 عامل في إمارة عجمان، بالتعاون مع «الهلال الأحمر» الإماراتي، مؤكدة أن دعم العمال أحد أهم أولوياتها، وبما يعكس روح التكافل والمسؤولية المجتمعية التي تحرص على تعزيزها، بما يجسد قيم الشهر الفضيل.

ونظمت الوزارة، عدداً من الفعاليات في السكن العمالي لشركة الإمارات للصناعات المعدنية، والسكن العمالي في منطقة الصجعة بإمارة الشارقة، تضمنت مسابقات ترفيهية، وتوزيع عدد من الجوائز والهدايا القيمة على أكثر من 200 عامل.

وأطلقت الوزارة مبادرة لإجراء فحص طبي مجاني لـ 400 عامل، بالتعاون مع مجموعة استر للرعاية الصحية لنكون جزءاً من رعايتهم ودعمهم، وحرصاً على تعزيز صحتهم في الشهر الفضيل.

وتأتي المبادرات في إطار تقدير الدور الريادي للعمال، باعتبارهم أحد أهم مكونات التنمية والتقدم الذي تحققه الإمارات.

وذكرت أن الإمارات تحرص على تثقيف العمال بحقوقهم، وتعمل على صون حقوقهم من خلال حزمة من القوانين التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، مما أكسب الدولة مصداقية وعزز من مكانتها على المستوى العالمي.

وقالت الوزارة: «تواجدنا مع العمال واجبٌ علينا، فهم يستحقون منا كل التقدير والاحترام لمساهمتهم في مسيرة التنمية في دولة الإمارات، كما أن شهر رمضان الفضيل فرصة مثالية للالتقاء بهم والاستماع لملاحظاتهم وآرائهم والاستفادة من تجاربهم في سوق العمل».

وأكدَّت أنَّ إطلاق هذه المبادرات لصالح العُمّال يأتي تقديراً لجُهودهم ودورهم، ومن أجل إسعادهم وإدخال السرور والبهجة إلى قلوبهم، مشيرة إلى دور هذا النوع من المبادرات في تعزيز قيم التراحُم والتكافل، وبناء جسور التواصل مع كل فئات المجتمع، انسجاماً مع الموروث الإماراتي الأصيل والاستراتيجيات الوطنية التي تضعُ مفهوم الإنسانية كأحد أبرز ركائز مسيرتها التنموية، وبما يُترجم القيم الإماراتية.

وتعكس هذه المبادرات توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة التي تعملُ على تعزيز قيم التكافُل الاجتماعي وغرس قيم العطاء، الذي رسَّخ دعائمهُ الأب المُؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسار على خُطاه حُكام دولة الإمارات.

وأكدت الوزارة حرصها الدائم على توفير أفضل ظروف العمل للعُمّال كافة على مستوى الدولة، ورعاية حقوقهم، بالإضافة إلى توفير احتياجاتهم ومُتطلباتهم لتكون دولة الإمارات بذلك نموذجاً ومثالاً مُتميزاً في المجالات التنافسية المتعلقة بسوق العمل.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، خفضت ساعات العمل العادية في شهر رمضان، ساعتين يومياً لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة، كما أنه يجوز للمنشآت، وبما يتوافق مع مصلحة وطبيعة العمل لديها، تطبيق أنماط العمل المرن أو العمل عن بُعد، وذلك ضمن حدود ساعات العمل اليومي المحددة خلال أيام شهر رمضان.

ويجوز لشركات القطاع الخاص، وبما يتوافق مع مصلحة وطبيعة العمل لديها، تطبيق أنماط العمل المرن أو العمل عن بُعد، وذلك ضمن حدود ساعات العمل اليومية المحددة خلال أيام رمضان.