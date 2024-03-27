«أبوظبي للتوزيع» تشارك في مبادرة «كسر الصيام»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت شركة أبوظبي للتوزيع، إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، في مبادرة «كسر الصيام» التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك انطلاقاً من التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية، وتعزيز الروابط الاجتماعية وروح التكافل والعطاء والتلاحم المجتمعي خلال الشهر الفضيل.

وتم خلال المبادرة، توزيع وجبات الإفطار من جانب الموظفين المتطوعين من شركة أبوظبي للتوزيع على السائقين الصائمين في العديد من التقاطعات المرورية في أبوظبي. وقال سعيد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للتوزيع: «تأتي مشاركتنا في مبادرة (كسر الصيام) التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في إطار مبادراتنا المجتمعية والتزامنا المستمر بتعزيز روح التضامن والتعاون في مجتمعنا، وتجسيداً لأصالة عادات وقيم مجتمع الإمارات، وتقديم العون والمساعدة للفئات المستهدفة، خاصةً خلال هذا الشهر المبارك. ونحن نتطلع إلى المشاركة في المزيد من هذه المبادرات المميزة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية للمساهمة في إحداث أثر إيجابي في المجتمع».

من جانبه، قال راشد مبارك المنصوري، الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي: «يسعدنا دعم شركة أبوظبي للتوزيع لبرامجنا الرمضانية من خلال توزيع وجبات الإفطار للسائقين الصائمين ضمن مبادرة (كسر الصيام)، وهو ما يجسد التزامنا بتوسيع قاعدة شركائنا في العمل الإنساني، وتعزيز جوانب المسؤولية المجتمعية، خاصة في شهر رمضان المبارك، ويؤكد هذا التعاون على رؤيتنا المشتركة لترسيخ روح البذل والعطاء والتكافل المجتمعي، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع شركة أبوظبي للتوزيع عبر مبادرات وأنشطة مستقبلية، بما يدعم مفاهيم العمل المشترك والتضامن المجتمعي».