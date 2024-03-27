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«تريندز» يستضيف سفير طاجيكستان

سفير طاجيكستان خلال الزيارة (من المصدر)
28 مارس 2024 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

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ضمن سلسلة حوار تريندز العالمي، استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات شريفي بهادور محمود زاده، سفير جمهورية طاجيكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، في مجلسه الرمضاني في حوار حول التعاون البحثي ودوره في خدمة القضايا العالمية، ومن بينها المياه.
وركزت الجلسة التي شارك فيها عدد من باحثي «تريندز» على أهمية البحث العلمي في استشراف المستقبل، إضافة إلى بحث سبل التعاون بين مركز تريندز والمراكز الفكرية والبحثية في طاجيكستان.
ووجه السفير دعوة لمركز تريندز للمشاركة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الثالث حول العقد الدولي للعمل «المياه من أجل التنمية المستدامة» 2018-2028.
وأشار إلى أن المؤتمر يعقد في الفترة من 10 إلى 13 يونيو المقبل في دوشنبه، بطاجيكستان، وتستضيفه الحكومة الطاجيكية بالتعاون مع الأمم المتحدة ويهدف إلى مواصلة توحيد العالم حول المياه، ودعم تنفيذ الالتزامات الطوعية المسجلة في خطة عمل المياه، والحصول على التزامات جديدة لبناء الشراكات وتسريع العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه لعام 2030. 

طاجيكستان
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
تريندز
محمد العلي
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