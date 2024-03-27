الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أمسية رمضانية في عجمان عن تطلعات الشباب العربي

راشد النعيمي وسلطان النيادي يحضران المجلس الرمضاني (من المصدر)
28 مارس 2024 02:01

عجمان (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«أبوظبي الرياضي» يشيد بإنجاز السيدات بطل «زايد الرمضانية»
5 رباعين يمثلون الإمارات في «مونديال تايلاند»

استضاف مجلس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي، أمسية خاصة نظمها مركز الشباب العربي بعنوان «الشباب العربي بين تطلعات سوق العمل وآمال ريادة الأعمال»، بمشاركة معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ونخبة من قادة المؤسسات الدولة والإقليمية، ومجموعة من رواد الأعمال الإماراتيين والعرب. 
ورحب الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالحضور، وقال: «نحن اليوم في عصر سريع النمو والحركة، ويجب علينا أن نواكب التقدم والتطور الذي يحدث ونتكيف معه حتى نحقق تطلعات حكومتنا ومجتمعاتنا، وإذا كان لدينا أهداف فيجب أن نعمل بإصرار عالٍ وعزيمة لتحقيقها، واليوم لدينا نجاحات كبيرة في عالمنا العربي، ومن أبرز أمثلتها سلطان النيادي الذي أنجز أطول مهمة لرائد فضاء عربي على متن محطة الفضاء الدولية، وهو الإنجاز الذي نعتز به ويُسجل في تاريخ العرب كلهم، ولم يكن ليتم إلا بتوفيق الله ثم دعم الحكومة وإصرار سلطان على النجاح».
وتوجه معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، بالشكر للشيخ راشد بن حميد النعيمي على مجلسه العامر، مشيراً إلى أهمية مواكبة المتغيرات الحالية لضمان تقدم الشباب بخطى ثابتة نحو المستقبل، وأهمية تركيز رواد الأعمال على التعليم واكتساب المهارات وقياس العائد المادي والمعنوي من المشاريع، إلى جانب الاستفادة من البيئة المواتية التي توفرها دولة الإمارات لدعم المشاريع الناشئة واستقطاب المواهب الشابة.

رمضان
عجمان
الإمارات
شهر رمضان
الشباب العربي
راشد النعيمي
سلطان النيادي
آخر الأخبار
«أبوظبي الرياضي» يشيد بإنجاز السيدات بطل «زايد الرمضانية»
الرياضة
«أبوظبي الرياضي» يشيد بإنجاز السيدات بطل «زايد الرمضانية»
اليوم 12:00
إيفرتون يعيش أزمة «عدم اليقين»!
الرياضة
إيفرتون يعيش أزمة «عدم اليقين»!
اليوم 11:45
5 رباعين يمثلون الإمارات في «مونديال تايلاند»
الرياضة
5 رباعين يمثلون الإمارات في «مونديال تايلاند»
اليوم 11:41
دورانت يمزق سلة دنفر ناجتس
الرياضة
دورانت يمزق سلة دنفر ناجتس
اليوم 11:18
في «يوم زايد للعمل الإنساني».. الإمارات تواصل مسيرة العطاء ونشر الأمل
علوم الدار
في «يوم زايد للعمل الإنساني».. الإمارات تواصل مسيرة العطاء ونشر الأمل
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©