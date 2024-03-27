أمسية رمضانية في عجمان عن تطلعات الشباب العربي

عجمان (الاتحاد)

استضاف مجلس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي، أمسية خاصة نظمها مركز الشباب العربي بعنوان «الشباب العربي بين تطلعات سوق العمل وآمال ريادة الأعمال»، بمشاركة معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ونخبة من قادة المؤسسات الدولة والإقليمية، ومجموعة من رواد الأعمال الإماراتيين والعرب.

ورحب الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالحضور، وقال: «نحن اليوم في عصر سريع النمو والحركة، ويجب علينا أن نواكب التقدم والتطور الذي يحدث ونتكيف معه حتى نحقق تطلعات حكومتنا ومجتمعاتنا، وإذا كان لدينا أهداف فيجب أن نعمل بإصرار عالٍ وعزيمة لتحقيقها، واليوم لدينا نجاحات كبيرة في عالمنا العربي، ومن أبرز أمثلتها سلطان النيادي الذي أنجز أطول مهمة لرائد فضاء عربي على متن محطة الفضاء الدولية، وهو الإنجاز الذي نعتز به ويُسجل في تاريخ العرب كلهم، ولم يكن ليتم إلا بتوفيق الله ثم دعم الحكومة وإصرار سلطان على النجاح».

وتوجه معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، بالشكر للشيخ راشد بن حميد النعيمي على مجلسه العامر، مشيراً إلى أهمية مواكبة المتغيرات الحالية لضمان تقدم الشباب بخطى ثابتة نحو المستقبل، وأهمية تركيز رواد الأعمال على التعليم واكتساب المهارات وقياس العائد المادي والمعنوي من المشاريع، إلى جانب الاستفادة من البيئة المواتية التي توفرها دولة الإمارات لدعم المشاريع الناشئة واستقطاب المواهب الشابة.