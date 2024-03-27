الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العلماء الضيوف» يزورون «كليفلاند أبوظبي»

العلماء الضيوف وعدد من مسؤولي الهيئة خلال الزيارة (وام)
28 مارس 2024 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي الرياضي» يشيد بإنجاز السيدات بطل «زايد الرمضانية»
5 رباعين يمثلون الإمارات في «مونديال تايلاند»

زار أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة يرافقهم عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بزيارة للمرضى في مستشفى كليفلاند أبوظبي، وتبادلوا معهم الأحاديث الودية والمواعظ التي تدخل على قلوبهم الطمأنينة وتخفف عنهم الآلام وترفع من حالتهم النفسية مما له كبير الأثر في الاستشفاء العاجل، وزيادة المناعة الجسدية للتغلب على المرض.
وأكدت «الهيئة»، أن عيادة المريض وزيارته من الآداب الرفيعة التي حث الإسلام عليها، وتعد من سبل التأليف بين القلوب وتقوية النسيج الاجتماعي وإعلاء قيم التعاون والتكاتف بين جميع أفراده، كما أنها تنزل على العبد الرحمة والمغفرة، مشيرة إلى حرص القيادة الرشيدة على ترابط المجتمع الإماراتي والمحافظة على الموروثات الاجتماعية المنبثقة من تعاليم ديننا السمحة وقيمنا السامية.
وقد تقدم المرضى بخالص الشكر والتقدير للهيئة العامة للشؤون الإسلامية وللعلماء الضيوف، مثمنين الزيارة.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
الإمارات
هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف
العلماء الضيوف
العلماء ضيوف رئيس الدولة
ضيوف رئيس الدولة
مستشفى كليفلاند أبوظبي
آخر الأخبار
«أبوظبي الرياضي» يشيد بإنجاز السيدات بطل «زايد الرمضانية»
الرياضة
«أبوظبي الرياضي» يشيد بإنجاز السيدات بطل «زايد الرمضانية»
اليوم 12:00
إيفرتون يعيش أزمة «عدم اليقين»!
الرياضة
إيفرتون يعيش أزمة «عدم اليقين»!
اليوم 11:45
5 رباعين يمثلون الإمارات في «مونديال تايلاند»
الرياضة
5 رباعين يمثلون الإمارات في «مونديال تايلاند»
اليوم 11:41
دورانت يمزق سلة دنفر ناجتس
الرياضة
دورانت يمزق سلة دنفر ناجتس
اليوم 11:18
في «يوم زايد للعمل الإنساني».. الإمارات تواصل مسيرة العطاء ونشر الأمل
علوم الدار
في «يوم زايد للعمل الإنساني».. الإمارات تواصل مسيرة العطاء ونشر الأمل
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©