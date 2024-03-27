«العلماء الضيوف» يزورون «كليفلاند أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

زار أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة يرافقهم عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بزيارة للمرضى في مستشفى كليفلاند أبوظبي، وتبادلوا معهم الأحاديث الودية والمواعظ التي تدخل على قلوبهم الطمأنينة وتخفف عنهم الآلام وترفع من حالتهم النفسية مما له كبير الأثر في الاستشفاء العاجل، وزيادة المناعة الجسدية للتغلب على المرض.

وأكدت «الهيئة»، أن عيادة المريض وزيارته من الآداب الرفيعة التي حث الإسلام عليها، وتعد من سبل التأليف بين القلوب وتقوية النسيج الاجتماعي وإعلاء قيم التعاون والتكاتف بين جميع أفراده، كما أنها تنزل على العبد الرحمة والمغفرة، مشيرة إلى حرص القيادة الرشيدة على ترابط المجتمع الإماراتي والمحافظة على الموروثات الاجتماعية المنبثقة من تعاليم ديننا السمحة وقيمنا السامية.

وقد تقدم المرضى بخالص الشكر والتقدير للهيئة العامة للشؤون الإسلامية وللعلماء الضيوف، مثمنين الزيارة.