«بر الوالدين» تختتم مسابقة القرآن

دبي (وام)

اختتمت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين - فرع دبي- مسابقة القرآن الكريم لكبار المواطنين والمقيمين بدورتها الأولى في نادي زعبيل للسيدات، وذلك برعاية وحضور الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات.

وشهد الاحتفالية، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والمستشار الدكتور أحمد سالم بن سودين، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين.

‎وثمنت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم هذه المبادرة الطيبة مقدرة الجهود الكبيرة التي بذلت لإنجاحها، وقدمت التهنئة للفائزين ولجميع المساهمين في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية الملهمة التي تزامنت مع شهر الرحمة والمغفرة.

‎وتخلل الحفل، عرض مادة فيلمية لخصت مسيرة الجمعية الإنسانية والخيرية محلياً وخارجياً، ومن ثم تم تكريم الرعاة والمساهمين في إنجاح هذه المسابقة، وأعقبه تتويج الفائزين.‎ وحرصت اللجنة المنظمة ممثلة بجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين على تتويج وتكريم الفائزين والمساهمين في إنجاح هذا الحدث، حيث شمل التكريم أكثر من 66 دائرة حكومية وخاصة ومؤسسة وشركة، إلى جانب فريق العمل والفائزين بمسابقة القرآن الكريم من السيدات والرجال.

‎ كما قامت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين على تقديم الدرع الفخري للشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، تقديراً وتثميناً لدورها البارز لرعايتها للمسابقة، وتشجيع المشاركين على الإقبال على كتاب الله جل وعلا حفظاً وفهماً وأداءً وتدبراً، ووقوفها على جميع تفاصيل تنظيم النسخة الأولى من المسابقة التي تخلد ذكرى الوالد المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه. كما تم تقديم درع تذكاري للشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي تقديراً لتشريفه هذا الحدث ولقيامه بتوزيع نسخ من كتابه «الغيث الصامت» الذي يتحدث فيه عن مآثر المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وسيرته العطرة المليئة بمحطات نشر الخير والعمل الإنساني الملهم. ‎

جاء بعد ذلك تتويج الفائزين في مسابقة القرآن الكريم من الجنسين، حيث قدمت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، والدكتور أحمد بن سودين الدروع والهدايا القيمة للفائزين بالمسابقة، وكانت البداية بالفائزات في حفظ جزء من القرآن، وفازت بالمركز الأول ماجدة محمد عبدالحميد، والمركز الثاني للفائزة قدرية محمد الطيب، والفائزة بالمركز الثالث جنان أحمد أيوبي.

‎وفي منافسة فئة السيدات لأجمل ترتيل، فازت بالمركز الأول ياسمين أفتاب سيد عالم، وبالمركز الثاني نجاة عمر الطيب، وبالمركز الثالث أمينة عبدالله الجناحي.

‎أما على مستوى الرجال، وفق لائحة المسابقة للمشاركين فوق 60 سنة، ففي مسابقة حفظ جزء من القرآن للرجال فاز بالمركز الأول زكريا محمود ياسين، والمركز الثاني سلطان حمدان الخليل، والمركز الثالث علي حسين عاشور. ‎وفي منافسات الرجال فئة أجمل ترتيل، فاز بالمركز الأول نبيل محمد شعبان، والثاني فوزي عبدالجواد محمد إبراهيم، والثالث حسين يوسف إبراهيم مطر. ‎

ووجَّه الدكتور أحمد سالم بن سودين الشكر والتقدير للشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم لرعايتها لهذه المبادرة الإنسانية والقرآنية التي تجسد أسمى صور بر الوالدين بعد وفاتهما، والتي تأتي تزامناً مع الذكرى الثالثة لرحيل المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ‎‎‎في بادرة تعكس تقدير وتثمين الدور الكبير الذي قدمه المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وقد حرص الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام على تأليف كتاب من 124 صفحة عرض فيه مآثر المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الإنسانية والخيرية.