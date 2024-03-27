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علوم الدار

«محمد بن راشد للفضاء» يناقش مستقبل القطاع مع خبراء DSMC

قيادات المركز ونخبة من مجتمع صناعة الفضاء عقب الاجتماع (وام)
28 مارس 2024 02:00

دبي (وام)

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بحثت مجموعة العمل العالمية المتخصصة في الفضاء «DSMC»، أمس، خلال زيارتها مركز محمد بن راشد للفضاء، كيفية تطوير صناعة الفضاء في إطار رؤية المركز، التي تهدف إلى إنشاء نظام بيئي ديناميكي لاستكشاف الفضاء، من خلال جمع خبراء من خلفيات متنوعة بما في ذلك الأوساط الأكاديمية والقطاعات الحكومية.
وعُقد الاجتماع لأول مرة في مقر مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، بحضور قيادات المركز ونخبة من مجتمع صناعة الفضاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار والتعاون في مجال استكشاف الفضاء من خلال الشراكات الاستراتيجية.
وأوضحت المجموعة أنها تهدف إلى تسهيل التعاون متعدد التخصصات وتحقيق إنجازات متقدمة في مجال أبحاث وتكنولوجيا الفضاء، ومنصة لتبادل الأفكار ووضع أسس للتعاون المستقبلي في مجال استكشاف الفضاء.
بدوره، قال عدنان الريس مساعد المدير العام لعمليات واستكشاف الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء: إن اللقاء يؤكد مدى الالتزام بالابتكار والتعاون في مجال استكشاف الفضاء، من خلال جمع الخبراء من مختلف التخصصات، بهدف تسريع وتيرة استكشاف الفضاء، وفتح فرص جديدة للتقدم العلمي.
كما شمل الاجتماع مناقشات حول مواضيع تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، ومهام استكشاف الفضاء، والشراكات الدولية التي يقودها فريق مركز محمد بن راشد للفضاء فيما تبادل المشاركون مجالات التعاون لتعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة عالمياً في مجال استكشاف الفضاء.

مركز محمد بن راشد للفضاء
الإمارات
الفضاء
دبي
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