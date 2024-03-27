غداً.. الإمارات تحيي «يوم زايد للعمل الإنساني»

سعيد أحمد (أبوظبي)

تحيي دولة الإمارات غدا «يوم زايد للعمل الإنساني»، الذي يوافق 19 رمضان من كل عام، والذي يسلط الضوء على مآثر ومناقب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قدوة الإنسانية والعمل الخيري، بسيرته الطيبة المليئة بالبذل والإخلاص في خدمة الإنسانية حول العالم، سيرة تتخذها أجيال الحاضر والمستقبل نبراساً ينير دربها، ومصدر إلهام لمواصلة إرث عريق من التسامح، حيث قدم دروساً للعالم في قيم الإنسانية. وكذلك تخليداً ووفاءً لذكرى رحيله، وتأكيداً على مواصلة نهجه في العمل الإنساني والخيري والعطاء والتسامح ومد يد العون ومساعدة الفقراء والمحتاجين من دون تمييز أو تفرقة.

ويجسد هذا اليوم القيم الأصيلة الضاربة في عمق ثقافة المجتمع الإماراتي، وهي القيم التي تحض على التعاضد والتعاون والتسامح بين الناس، وتجعل صورة الإمارات مشرقة في قلوب ملايين البشر وعقولهم.



عنوان الإنسانية

وعرف عن القائد المؤسس، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، أنه عنوان ورمز للعمل الإنساني، حيث أصبحت الإمارات بفضل سياسته ورؤيته الحكيمة، تحتل مكانة عالمية في مصاف الدول الكبرى، ونموذجاً للعمل الخيري والإنساني، وقد تبوأت بفضل جهوده ومبادراته الإنسانية في مناصرة الضعفاء ومساعدة المحتاجين، الصدارة والريادة في ميادين العمل الخيري والإنساني إقليمياً ودولياً.

وتأتي ذكرى الاحتفاء بمآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تخليداً لما قدمه في هذا المجال، وتأكيداً على التزام الدولة بمواصلة العطاء وإغاثة المحتاجين ومد يد العون لجميع المنكوبين في مختلف بقاع الأرض.



تجسيداً للتلاحم

ويعد «يوم زايد للعمل الإنساني» مناسبة للاحتفاء بإرث القائد المؤسس في مختلف المجالات، حيث بدأت عطاءاته وأعماله في التخفيف من معاناة شعوب العالم، التي كانت تمر بظروف إنسانية صعبة، وذلك عبر إطلاق العديد من المبادرات الإنسانية والخيرية، وأصبحت اليوم صروحاً للعمل الإنساني.

ويهدف «يوم زايد» إلى ترسيخ العمل الإنساني في الإمارات كأسلوب حياة وسلوك حضاري تتناقله الأجيال، وتجسيد تلاحم المجتمع الإماراتي حول القيادة الرشيدة لإحياء ذكرى مؤسس الإمارات، طيب الله ثراه، كما يمثل تعبيراً عن مشاعر الوفاء لمسيرته الاستثنائية في العطاء، وغرس حب الوطن في نفوس الجميع. وعلاوة على ذلك، يسهم هذا اليوم، في التأكيد على نهج الإمارات في التعامل مع دول العالم والدعوة إلى الحق والعدل وبناء جسور المحبة والتعاون والتلاقي بين شعوب العالم المختلفة، بالإضافة إلى الحث على البذل والعطاء ولعب دور مهم وإيجابي في تطوير المجتمعات وتنميتها.



الأخوة الإنسانية

كما يشكل احتفاء الإمارات في «يوم زايد للعمل الإنساني»، إرثاً إنسانياً متأصلاً في هذه المنطقة، ونابعاً من القيم الاجتماعية والأخوة الإنسانية التي نشأ عليها شعبها، ولا تقتصر جهود الإمارات على هذا الحد، بل قامت أيضاً بتدشين مبادرة زايد العطاء للعمل الإنساني بهدف إطلاق برامج تنموية تكاملية اجتماعية وتطوعية مستدامة في المجالات الصحية والبيئية والتعليمية والثقافية. والاحتفاء بهذا اليوم، هو اعتراف بجميل قائد عظيم زرع بين أهله ووطنه قيم العطاء والخير، وحصد الوفاء والتقدير والإخلاص من شعبه، تاركاً لهم إرثاً إنسانياً عظيماً زرع في قلوب شعوب العالم رصيداً من المحبة والتقدير والاحترام لـ«عيال زايد» يتفاخرون به بين الأمم.



إغاثة المنكوبين

ويشهد التاريخ أن أيادي زايد البيضاء كانت دائماً تسارع إلى إغاثة المنكوبين، ونجدة المستضعفين، ونصرة المظلومين للتخفيف من آلام الأمهات الثكلى، وهموم النساء الأرامل، ودموع الأطفال الأيتام في مشارق الأرض ومغاربها، حتى بات اسم «زايد» مقترناً لدى جميع الشعوب والأقطار بالخير والإحسان والعمل الإنساني وتقديم يد العون إلى القاصي والداني.

ويعتبر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رمزاً للعطاء وتقديم العون لكل محتاج في أي منطقة بالعالم، حيث دعم اقتصادات الدول النامية ووفر الخدمات الاجتماعية الأساسية للمجتمعات المحلية التي تحتاج ظروفها المعيشية إلى تحسين، وبنى المنازل والآبار والمراكز التأهيلية، والصحية، والمستشفيات والمدارس، وكفل أيتاماً، وكان لإخوانه خير معين.

وقد أسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، صندوق أبوظبي للتنمية، ليكون عوناً للأشقاء والأصدقاء من خلال المساهمة في مشاريع تنموية في المجالات كافة، كما أنشأ مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، لتكون ذراعاً ممتدة في ساحات العطاء الإنساني داخل وخارج الدولة، بالإضافة إلى العديد من الجهات المؤسسات الخيرية والإنسانية، التي تغطي مساعداتها دول العالم كافة والشعوب المحتاجة والمتأثرة.



منارة للخير

بفضل السياسة الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد، أصبحت دولة الإمارات منارة للخير والإنسانية، يشار إليها بالبنان، في المحافل الدولية كافة، حيث حصل على الأوسمة والنياشين من مختلف دول العالم، تقديراً لما قدمه من خدمات جليلة للإنسانية، ففي عام 1985 منحت المنظمة الدولية للأجانب في جنيف «الوثيقة الذهبية» للشيخ زايد باعتباره أهم شخصية لعام 1985. وفي باريس عام 1988 تم اختياره «رجل العام»، وذلك تقديراً لقيادته الحكيمة والفعالة ونجاحه في تحقيق الرفاهية لشعب دولة الإمارات وتنمية بلاده أرضاً وإنساناً، وتطوير دولته لترسخ مكانتها وتزدهر يوماً بعد يوم.



منهاج حياة

تستمر سياسة الأعمال الإنسانية على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث بات العمل الإنساني ركناً أساسياً ومنهاج حياة لأبناء زايد، وأن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الإمارات في يوم زايد للعمل الإنساني تراعي في المقام الأول الجانب الإنساني الذي يتمثل في تلبية احتياجات الشعوب والحد من الفقر والجوع، وبناء مشاريع تنموية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الدول الفقيرة من دون تمييز أو تفرقة.