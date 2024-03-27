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«مورو» تمنح اللجنة العليا للتشريعات الشهادة الخضراء

خلال منح اللجنة الشهادة (من المصدر)
28 مارس 2024 02:00

دبي (الاتحاد)

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منح مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشهادة الخضراء إلى اللجنة العليا للتشريعات. وقام المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية بتسليم الشهادة الخضراء إلى  أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، حيث أشاد بالتزام اللجنة الثابت بالاستدامة البيئية من خلال تبنيهم استضافة عمليات إدارة تقنية المعلومات في سحابة مورو.
وتعكس هذه الشهادة التزام الجهتين ببناء بنية تحتية رقمية مستدامة وصديقة للبيئة. وتعّد الشهادة الخضراء دليلاً على النهج المسؤول الذي تتبعه اللجنة العليا للتشريعات في تبني ممارسات مسؤولة بيئياً في عمليات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.
وقال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: «إننا سعداء بتقديم الشهادة الخضراء إلى اللجنة العليا للتشريعات، تقديراً لجهودهم في قيادة الحلول المستدامة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم. وتعكس الشهادة الخضراء رؤيتهم لتعزيز أدائهم في مجالات الحوسبة الرقمية المستدامة. وإننا نشيد باللجنة العليا للتشريعات لحرصها على الالتزام بالمسؤولية البيئية».

منصة البيانات للحلول المتكاملة
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