الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يشهد ختام تحديات أبناء القبائل في مهرجان المرموم للهجن

محمد بن راشد يشهد ختام تحديات أبناء القبائل في مهرجان المرموم للهجن
28 مارس 2024 00:26

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فعاليات اليوم الختامي لمهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، الذي يشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن، وتابع سموه تحديات رموز سن الحول والزمول لمؤسسات هجن أبناء القبائل.وتمكّن شعار محمد علي حمد علي المري من حصد سيف الحول المفتوح وجائزته النقدية البالغة 5 ملايين درهم، عن طريق «منصورة» التي سجلت توقيتاً قدره 12:11:5 دقيقة، وحلت «زاخر» لعبدالعزيز موسى عبدالعزيز الموسى في المركز الثاني، و«زعزعة» لسعيد جابر عبدالله محمد في المركز الثالث.

ونجح «هملول» في إهداء شعار منصور سعد بن قذله الأحبابي بندقية الزمول المفتوح و1.5 مليون درهم بزمن بلغ 12:26:1 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «مبهر» لحمد راشد حمد غدير الكتبي، وكان «الوذف» لمطر غانم مسفر المنصوري في المركز الثالث.
وحقق «دهام» لراشد حمد ضعيف اغدير الكتبي شداد الزمول المفتوح للإنتاج والمليون درهم بعد إكماله السباق في زمن قدره 12:38:8 دقيقة، وحلّ «ريبال» لعبدالله حمد بن نصره العامري في المركز الثاني، و«مغدام» لسعيد سهيل اليبهوني الظاهري في المركز الثالث.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية بناء مجمع تعليمي بـ 600 مليون درهم ضمن "وقف الأم"
«روعة» و«بيمة» و«مربان» و«القسام» أبطال «العمالقة»

ونالت «هملولة» المملوكة لسهيل سعيد سعيد بالقطري الخييلي سيف الحول للإنتاج في توقيت بلغ 12:27:0 دقيقة، وحصل مالكها على جائزة نقدية قيمتها مليوني درهم، وجاءت «مصيحة» لمحمد بطي محمد الحسناء المري في المركز الثاني، بينما ذهب المركز الثالث لـ«وفاء» بشعار سعيد منانه غدير اجتبي.
وأهدى «لابق» مالكه علي سهيل نخيره عيضه العفاري خنجر الزمول المحليات والمليون درهم بزمن وقدره 12:33:0 دقيقة، وحصل «السلع» لمحمد علي محمد حماد الشامسي على المركز الثاني، وجاء «الزناتي» لأحمد مطر ماجد طارش الخيلي في المركز الثالث.
وظفرت «ساسكو» المملوكة لناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند بشداد الحول المحليات بعد أن سجلت زمناً بلغ 12:16:7 دقيقة، وجاءت «الروضة» لمانع علي محمد حماد الشامسي في المركز الثاني، بينما كان ثالث المراكز من نصيب «قيصومه» بشعار ناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند.
وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بتتويج الفائزين برموز اليوم الختامي لمنافسات هجن أبناء القبائل، عقب نهاية الشوط السادس. 

المصدر: وام
محمد بن راشد
مهرجان المرموم التراثي للهجن
آخر الأخبار
«أبوظبي الرياضي» يشيد بإنجاز السيدات بطل «زايد الرمضانية»
الرياضة
«أبوظبي الرياضي» يشيد بإنجاز السيدات بطل «زايد الرمضانية»
اليوم 12:00
إيفرتون يعيش أزمة «عدم اليقين»!
الرياضة
إيفرتون يعيش أزمة «عدم اليقين»!
اليوم 11:45
5 رباعين يمثلون الإمارات في «مونديال تايلاند»
الرياضة
5 رباعين يمثلون الإمارات في «مونديال تايلاند»
اليوم 11:41
دورانت يمزق سلة دنفر ناجتس
الرياضة
دورانت يمزق سلة دنفر ناجتس
اليوم 11:18
في «يوم زايد للعمل الإنساني».. الإمارات تواصل مسيرة العطاء ونشر الأمل
علوم الدار
في «يوم زايد للعمل الإنساني».. الإمارات تواصل مسيرة العطاء ونشر الأمل
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©