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حاكم عجمان يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان الفضيل

حاكم عجمان يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان الفضيل
28 مارس 2024 00:34

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مساء اليوم، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر الزاهر العامر للسلام على سموهما، وتهنئتهما بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.فقد تقبل صاحب السمو حاكم عجمان التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة، من الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية في أم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية في أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، والعصري سعيد أحمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية، وجمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، وكبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين، ووفود الجاليات.

وقدم المهنئون لصاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده تهانيهم الصادقة بمناسبة الشهر الفضيل راجين من المولى عز وجل أن يديم على سموهما موفور الصحة والعافية وأن يعيد عليهما هذه المناسبة أعواماً عديدة وأزمنةً مديدة، وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم والازدهار والمزيد من الأمن والأمان، وأن ينعم على الأمتين العربية والإسلامية بالخيرات والمسرات والرخاء.


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حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
حميد بن راشد النعيمي
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