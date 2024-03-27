الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك
28 مارس 2024 00:37

 واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء اليوم، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في مجلس الضيافة بخزام.وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من كبار المسؤولين، ورجال الأعمال، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.


وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.


أخبار ذات صلة
سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك
سعود بن صقر يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان

حضر الاستقبال.. الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
«أبوظبي الرياضي» يشيد بإنجاز السيدات بطل «زايد الرمضانية»
الرياضة
«أبوظبي الرياضي» يشيد بإنجاز السيدات بطل «زايد الرمضانية»
اليوم 12:00
إيفرتون يعيش أزمة «عدم اليقين»!
الرياضة
إيفرتون يعيش أزمة «عدم اليقين»!
اليوم 11:45
5 رباعين يمثلون الإمارات في «مونديال تايلاند»
الرياضة
5 رباعين يمثلون الإمارات في «مونديال تايلاند»
اليوم 11:41
دورانت يمزق سلة دنفر ناجتس
الرياضة
دورانت يمزق سلة دنفر ناجتس
اليوم 11:18
في «يوم زايد للعمل الإنساني».. الإمارات تواصل مسيرة العطاء ونشر الأمل
علوم الدار
في «يوم زايد للعمل الإنساني».. الإمارات تواصل مسيرة العطاء ونشر الأمل
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©