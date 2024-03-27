حاكم أم القيوين يستقبل سفيرة الولايات المتحدة والمهنئين بالشهر الفضيل

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه مساء اليوم، المهنئين بشهر رمضان المبارك.فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات من مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، ترافقها ميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي.







وتقبل سموه التهاني والتبريكات من معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والسفير سعود حسن النصف، القنصل العام لمملكة البحرين في دبي، وطارق خالد إبراهيم، المستشار بقنصلية مملكة البحرين في دبي.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من العصري سعيد أحمد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية الشقيقة، الذي قدم للسلام وتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من وفد مركز الهلال الأحمر الإماراتي في أم القيوين، والمتطوعين في المركز، وأعضاء مجلس أم القيوين للشباب، ووفد من جمعية أم القيوين للفنون الشعبية، وجمعية بن ماجد للفنون الشعبية برأس الخيمة.







وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية ورجال الأعمال والتجار ومديري الشركات والبنوك العاملة بالدولة، حيث توجّه الجميع بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيوخ، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.