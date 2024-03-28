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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
28 مارس 2024 09:34

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح اليوم.

وأوضح الأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أن:"أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 10.0 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 02:15 وفي جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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