أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح اليوم.

وأوضح الأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أن:"أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 10.0 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 02:15 وفي جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.