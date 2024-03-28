"النقل المتكامل" يدشِّن مرسى ومحطة عبّارات السعديات ومرسى ربدان

دشَّن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، مرسى ومحطة عبّارات السعديات ومرسى ربدان، اللذين نفَّذهما بالتعاون مع «أبوظبي البحرية» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بهدف توفير منشآت بحرية وبنية تحتية متطوِّرة تقدِّم خدمات عالية المستوى للبحّارة ومالكي القوارب، وتعزِّز النقل البحري.

ويمثِّل مرسى ومحطة عبّارات السعديات مركزاً بحرياً متعدِّد الاستخدامات، ومقصداً حيوياً لمختلف أنواع السفن والمراكب، وهو يتضمَّن مجموعة من المرافق البحرية تشمل 64 رصيفاً عائماً لرسو السفن، ومنزالاً للقوارب بعرض 10 أمتار، و12 موقفاً بحرياً جافاً، وستة متاجر، و70 موقفاً للسيارات، ومنشآت إدارية حديثة. ويتضمَّن أيضاً محطة عبّارات حديثة بها منزالان مخصَّصان للعبّارات، لتشكِّل رابطاً حيوياً بين جزيرة السعديات والجزر المحيطة، وتلبّي احتياجات البحّارة والزوّار.

ويقع مرسى ربدان في منطقة ربدان، أبوظبي، ويتضمَّن 19 رصيفاً عائماً للقوارب الترفيهية والدراجات المائية ومنزالاً للقوارب بعرض 14 متر، و18 موقفاً بحرياً جافاً، ومنافذ لبيع الأطعمة والمشروبات، وخدمات تزويد الكهرباء والماء للقوارب، وكاميرات مراقبة على مدى الساعة، إضافةً إلى خدمات إنزال القوارب وقطرها، وتنظيف المحركات والمساعدة على الرسو. ويتضمَّن أيضاً متاجر لتلبية احتياجات مجتمع البحّارة والمقيمين والسيّاح، فضلاً عن موقعه المميَّز وإطلالته على جامع الشيخ زايد الكبير.

ويعمل مركز النقل المتكامل بالتعاون مع أبوظبي البحرية على تحقيق الرؤية المشتركة لكلٍّ من دائرة البلديات والنقل ومجموعة موانئ أبوظبي، التي تمتد إلى أبعد من تطوير البنية التحتية، لتشمل أيضاً الإدارة المسؤولة للنظم البيئية البحرية. وإدراكاً لأثر ذلك في البيئة البحرية المحيطة بالمشروع، أُجرِيَت دراسة مكثَّفة بالتعاون مع إدارة البيئة والاستدامة في مجموعة موانئ أبوظبي، كانت حصيلتها تركيب 17 مرتبة خرسانية خاصة وصديقة للبيئة في قاع البحر في مرسى ومحطة عبّارات السعديات، إلى جانب ألواح صديقة للبيئة البحرية على جدران الرصيف، وهي مصنوعة من مواد خاصة تنسجم مع البيئة البحرية. وطوَّرت هذه المراتب شركة علمية رائدة، وطوَّرت الألواح شركة متطوِّرة في مجال التكنولوجيا الطبيعية. وتعمل المراتب والألواح على إنشاء بيئة طبيعية خصبة تسهم في نمو الكائنات الحية، إضافة إلى تحسين جودة المياه والتنوُّع البيولوجي، ما يسهم في الحفاظ على الموائل البحرية وبقائها في مواطنها الطبيعية.

وقال عبد الله المرزوقي، المدير العام لمركز النقل المتكامل: «إنَّ تدشين مرسى ومحطة العبّارات في جزيرة السعديات ومرسى ربدان يؤكِّد التزامنا بإنشاء واجهات بحرية تتجاوز التركيز على البنية التحتية، وصولاً إلى إنشاء نظام بيئي بحري مزدهر، من خلال العمل المستمر في تحديث قطاع أبوظبي البحري وفقاً للمتغيّرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتوفير بنية تحتية مستدامة، ترسم مستقبلاً بحرياً واعداً لإمارتنا».

وأضاف سعادته: «هدفنا الحفاظ على مكانة أبوظبي في مقدِّمة المراكز التجارية والبحرية العالمية الرائدة، وتعزيز قطاعنا البحري وتحديثه ببنية تحتية وخدمات عالية المستوى، وفقاً لرؤيتنا الاستراتيجية لتشجيع استدامة البيئة البحرية، وتحفيز التفاعل الإيجابي بين مختلف مكوِّنات البيئة البحرية».

وقال الكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي – القطاع البحري والشحن - مجموعة موانئ أبوظبي: «باكتمال الأعمال التطويرية في مرسى ربدان ومرسى ومحطة عبّارات السعديات، فإننا نقدِّم لمجتمع أبوظبي ومرتادي البحر مرافق وبنى تحتية متطوِّرة وخدمات حديثة، تتوافق مع أعلى تدابير الصحة والسلامة والبيئة، وأرقى معايير والجودة».

وأضاف الشيبة: «أسعدنا إطلاق هذا المشروع الذي يُسهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً بحرياً رائداً عالمياً. ونؤكِّد التزامنا بمواصلة الاستثمار في المرافق البحرية الترفيهية والتجارية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي».