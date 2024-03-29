ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»

أعلنت ماكدونالدز الإمارات اليوم، تقديم مليون درهم إماراتي لدعم حملة «وقف الأم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بهدف تكريم الأمهات، وتعزيز الجهود الإنسانية للدولة، من خلال دعم تعليم ملايين الأفراد من حول العالم.



وتهدف الحملة لجمع تبرعات بقيمة مليار درهم، تقديراً للمساهمات البنّاءة للأمهات، ودورهن الكبير في تربية الأبناء وتنشئة الأجيال. وبما يتوافق مع جهودها الإنسانية المستمرة، يأتي تبرع ماكدونالدز الإمارات لمصلحة هذه الحملة في سياق مبادراتها الأشمل التي تسعى للارتقاء بالمجتمع وتقديم كل الدعم اللازم له، وبالتزامن مع حملة التبرعات الرمضانية التي أطلقتها لدعم الجهود الإنسانية لمؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي.



وقال وليد فقيه، الرئيس التنفيذي لماكدونالدز الإمارات: «إن دعمنا لحملة «وقف الأم» وقيمها النبيلة نابع من التزامنا بممارسة المسؤولية الاجتماعية، وإيماننا بالفوائد الملموسة التي ستقدمها الحملة، وتجسّد هذه الخطوة تصميمنا الراسخ بدعم التعليم وتمكين الأفراد، بما ينسجم مع مبادئنا وقيمنا الأساسية».



وتستلهم حملة وقف الأم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للعمل الخيري والإنساني المستدام وفق مفهوم مؤسسي متكامل، وأولوية التعليم في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة التنمية.

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