«عطايا» يتكفل بتحمل نفقات عودة عدد من المرضى إلى بلادهم بعد إكمال علاجهم في الدولة

تكفل «عطايا» بتحمل نفقات عودة عدد من المرضى إلى بلادهم، بعد إكمال مراحل علاجهم بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، وذلك ضمن مبادراته النوعية والإنسانية في شهر رمضان المبارك. وكان المرضى الذين يحملون جنسيات الهند وباكستان وبنغلاديش والفلبين وغانا، قد أدخلوا إلى المستشفى عبر الطوارئ، وتلقوا الرعاية الصحية اللازمة إلى أن تماثلوا للشفاء، ويرغبون في العودة إلى دولهم، لكنهم يواجهون صعوبة في توفير تكاليفها، لذلك نظرت مبادرة «عطايا» في أوضاعهم الصحية والإنسانية، وتبنت توفير تكاليف سفرهم المرتفعة بسبب حاجتهم للسفر على سرير طبي مزود بالمستلزمات الطبية والعلاجية التي تضمن لهم وصولهم بأمان إلى بلدانهم. وكانت مبادرة عطايا قد قررت تبني عدد من المبادرات الإنسانية النوعية، خلال شهر رمضان الكريم، وتعتبر هذه هي المبادرة الثانية منذ بداية الشهر، وستتبعها مبادرات أخرى تتناول جوانب مهمة في المجال الإنساني واستدامة العطاء الذي أصبح نهجا ثابتاً في استراتيجية وخطط عطايا المستقبلية. ومنذ انطلاقته في العام 2012 أولى معرض عطايا أهمية خاصة للجانب الصحي، لأهميته ودوره في تعزيز مجالات التنمية البشرية والإنسانية، حيث تبنى خلال دوراته السابقة عدداً من المبادرات في هذا الصدد، ففي دورته الأولى خصص ريع المعرض لدعم مركز سرطان الأطفال في لبنان، وفي 2015 خصص ريع المعرض في دورته الرابعة لإنشاء مستشفى للأمومة والطفولة في أربيل العراق، وفي العام 2017 تم تخصيص ريع عطايا لدعم مرضى الفشل الكلوي في باكستان، ومصر والسودان، وتنزانيا وجزر القمر، وفي الدورة الثامنة للمعرض في العام 2019 تم تخصيص ريع المعرض للساحة المحلية، حيث وجه لبناء مستشفى تخصصي لأصحاب الدخل المحدود في الدولة، وفي 2020 خصص عطايا لدعم الأطفال المصابين بتشوهات خلقية في الإمارات والأردن والعراق وأفغانستان، وفي العام 2021 خصص ريع عطايا لدعم تعليم التمريض في الإمارات والبوسنة وألبانيا والأردن وموريتانيا، وفي العام الماضي 2023 تم تخصيص ريع المعرض لإنشاء صندوق «نهر الحياة» لتوفير الرعاية الصحية للأطفال الذين يعانون أمراضاً مستعصية في العديد من الدول، خاصة الذين تتطلب أوضاعهم تدخلات جراحية دقيقة. وتكللت جهود الصندوق في عامه الأول بإجراء 338 عملية جراحية للأطفال المحرومين من الرعاية الطبية في 6 دول، حيث تم إجراء 211 عملية للأطفال الذين يعانون من أمراض العيون، و26 عملية قلب مفتوح، و19 عملية في مجال الجراحة العامة، إلى جانب 82 طفلاً أجريت لهم عمليات في الأنف والأذن والحنجرة.