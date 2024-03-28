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علوم الدار

إسلامية الشارقة تفتتح مسجد "الحامدين" بالذيد

إسلامية الشارقة تفتتح مسجد "الحامدين" بالذيد
28 مارس 2024 14:19

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد "الحامدين" بمنطقة الطيبة في مدينة الذيد بالمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة، حيث يتسع لـ 550 مصلياً من الرجال والنساء، ضمن خطتها الرمضانية لتوفير الأجواء الإيمانية لقاطني المنطقة من خلال تشييد المساجد وعمارتها ماديا ومعنوياً.

ويقع المسجد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 11974 متراً مربعاً، تضم المصلى ومرافقه الخدمية من الميضأة ودورات المياه وسكن للإمام وغيرها من المرافق التي تخدم المصلين ومرتادي الطريق.

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ويتسع المصلى لـ 550 مصلياً، منها 70 لمصلى النساء، وقد شيد المسجد وفق الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بالطابع الحديث، تعلوه منارة بارتفاع 26 مترا وقبة دائرية الشكل.

المصدر: وام
الذيد
الشارقة
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