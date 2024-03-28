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مطارات دبي توزع 60 ألف وجبة إفطار على المسافرين خلال رمضان

مطارات دبي توزع 60 ألف وجبة إفطار على المسافرين خلال رمضان
28 مارس 2024 15:59

توزع مطارات دبي قرابة 60 ألف وجبة إفطار على المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال شهر رمضان المبارك هذا العام في عبوات تحمل تصميماً مستوحى من معالم دبي القديمة.

يتم توزيع الوجبات في عبوات صممت من قبل موزة المهيري إحدى المواهب الإماراتية العاملة في مطارات دبي، لتجسد رحلة عبر الزمن إلى قلب دبي التاريخية.

جسد التصميم - الذي زيّن عبوات وجبات الإفطار- التراث الغني والموروث العريق لإمارة دبي وبرزت النقوش والأنماط التقليدية التي تُحاكي الأزقة الضيقة والأسواق العتيقة في دبي.

ووفق بيان صدر اليوم تجسد هذه المبادرة السنوية التي تنظمها مطارات دبي بالتعاون مع شركة اليكوزي، التزام مطارات دبي بتوفير تجربة سفر استثنائية تُلبي احتياجات الضيوف وتُضفي على رحلتهم أجواءً روحانية مميزة.

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: "نفتخر بالحفاظ على هذا التقليد السنوي الذي يُضفي على تجربة المسافرين خلال الشهر الفضيل لمسة من الضيافة العربية الأصيلة، ونُقدّر الجهود الإبداعية لفريق العمل والتي تجلت في تصميم يُجسد روح دبي العريقة ويعكس جوهر الشهر الفضيل".

المصدر: وام
مطارات دبي
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