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مدينة مصدر تختبر أول نظام تظليل يعمل بالهواء في العالم تمهيداً لاعتماده

مدينة مصدر تختبر أول نظام تظليل يعمل بالهواء في العالم تمهيداً لاعتماده
28 مارس 2024 17:40

اختتم نظام «إيرشايد» «Airshade»، وهو أول نظام تظليل يعمل بالهواء في العالم الجولة الأولى من الاختبارات في مدينة مصدر، التي تعد أحد المجتمعات الحضرية الرائدة المستدامة في أبوظبي، والمعروفة باعتماد الحلول المبتكرة للمساهمة في جهود التصدي لمشكلة التغير المناخي.

كانت شركة «ايرشايد تكنولوجيز» الهولندية الناشئة أول من وضع تصميما للنموذج الأولي لنظام التظليل «Airshade»، الذي خضع للاختبار في موقع اختبار محطة الطاقة الشمسية في مدينة مصدر خلال الأشهر الثمانية الماضية.

جاء تصميم النظام مستوحى من أوراق الشجرة تماماً كما تتحرك تلك الأوراق مع الشمس لتشكل ظلاً.. و يستخدم «Airshade»، الضغط الناتج عن تغير درجات حرارة الهواء لفتحه وإغلاقه طوال اليوم.. ويعتمد النظام بالكامل على الطبيعة ويعمل دون استخدام لأجهزة استشعار أو محركات أو كهرباء.

وقال كريس وان، المدير المساعد لـلاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في مدينة مصدر: «بدأ نظام 'Airshade' بمحادثة بسيطة في القمة العالمية لطاقة المستقبل.. وتطورت تلك المحادثة إلى فكرة للتعاون ثم تحولت هذه الفكرة إلى نموذج أولي قمنا باختباره في مدينة مصدر، ونحن الآن بصدد البحث في التطبيقات المحتملة لنظام تظليل هو الأول من نوعه لا يتطلب عمله استخدام الكهرباء أو محرك أو كابلات توصيل.. ويعد تعاوننا مع العشرات من الشركات الناشئة على إيجاد حلول مبتكرة لتغير المناخ أمراً شائعاً في مدينة مصدر، إذ يمكن للشركات الصغيرة أن تفعل أشياء كبيرة، وهذا ما نراه كل يوم».

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وأضاف أنه تم تصميم النموذج الأولي الحائز على الجوائز ليتم توسيعه إلى مجسم معماري كبير يوفر تظليلاً ديناميكياً في مساحة مجتمعية كبيرة مثل الحديقة دون الحاجة إلى الكهرباء.. ويمكن أيضاً استخدامه لتوفير تظليل ديناميكي لواجهة مبنى لتحسين كفاءة الطاقة.

من جانبه، قال نيكولا زناور، مؤسس شركة «ايرشايد تكنولوجيز»: «ما زلنا نقوم بتقييم الخطوات التالية لتوسيع نطاق عمل 'Airshade' لكننا ممتنون للغاية لمدينة مصدر على إتاحة هذه الفرصة لنا لتحويل مفهومنا الابتكاري إلى واقع ملموس.. يعتبر هذا المشروع التجريبي دليلاً على قوة رؤيتنا المشتركة وجهودنا الحثيثة.. وبعد نجاحنا في اختبار أول نظام تظليل يعمل بالهواء في العالم أطلقنا العنان لمستقبل حلول البناء القائمة على الطبيعة، ونحن متحمسون لمواصلة العمل مع مدينة مصدر».

وشهد تنفيذ مشروع «Airshade» التجريبي تعاون شركة «آروب» الهندسية الرائدة، وشركة «ميتاديكور» المتخصصة في تصنيع الواجهات، إلى جانب مدينة مصدر وشركة «ايرشايد تكنولوجيز».

جدير بالذكر أن نظام «Airshade» واحد من عدة مشاريع معنية بتكنولوجيا المناخ يجري العمل على اختبارها في مدينة مصدر، بما في ذلك التعاون الأخير مع «أليسكا تكنولوجيز» لإطلاق أول مزرعة عمودية ذكية داخلية في المدينة.

المصدر: وام
مدينة مصدر
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