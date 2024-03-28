بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني»..عمليات جراحية مجانية بمستشفى الكويت في الشارقة

أجرى مستشفى الكويت بالشارقة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عدداً من العمليات الجراحية المجانية لذوي الدخل المحدود، وذلك بالتزامن مع «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي تحتفي به دولة الإمارات في 19 رمضان من كل عام وإحياءً لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وأوضحت عفراء سالم مديرة مستشفى الكويت بالشارقة أن مشاركة المستشفى في «يوم زايد للعمل الإنساني» يأتي تأكيداً على إلتزامه بإرث زايد في العطاء ومد يد العون للمحتاجين وتكريساً لثقافة العمل والتعاون الإنساني التي تعتبر إرثاً أصيلاً من موروثات المجتمع الإماراتي مشيرة إلى أن إجراء العمليات الجراحية لذوي الدخل المحدود وزيارة المرضى جاءت تجسيداً لمفاهيم القيم الإنسانية التي تعتبر ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتماسكه وترجمة معاني الإنسانية بأفضل الطرق وغرسها في المجتمع والمضي قدماً نحو مسيرة البناء والارتقاء بمكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما نفذت إدارة مستشفى الكويت زيارة إنسانية للمرضى في المستشفى في جولة شملت جميع الأقسام الداخلية للاطمئنان على صحتهم وتقديم الهدايا لهم بهدف ترسيخ ثقافة التعاون والتآزر وتكريس روح القيم الإنسانية النبيلة التي زرع بذرتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستكمالاً لمسيرة البذل والعطاء التي حملت شعلتها القيادة الرشيدة.