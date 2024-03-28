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بلدية دبي تصدر الدليل التوعوي الشامل لاستعمال المنتجات ذات الاستخدام الواحد

بلدية دبي تصدر الدليل التوعوي الشامل لاستعمال المنتجات ذات الاستخدام الواحد
28 مارس 2024 20:10

نشرت بلدية دبي الدليل التوعوي الشامل لاستخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في إمارة دبي، وذلك تنفيذاً للقرار الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في إمارة دبي، بهدف حماية البيئة الطبيعية والثروة البيولوجية والحيوانية المحلّية، وتحفيز أفراد المجتمع على تبني سلوكيات مستدامة وصديقة للبيئة، ونشر ثقافة استخدام المواد المعاد تدويرها.

وفي إطار مبادرة #دبي_أكثر_استدامة التي تواصلها بلدية دبي منذ أطلقتها بالتزامن مع مشاركتها كشريك استراتيجي لمسار مؤتمر الأطراف بشأن المناخ COP28 يأتي إطلاق الدليل التوعوي من بلدية دبي تكريساً لسلوكيات وممارسات الاستدامة الواعية على مستوى الأفراد والمؤسسات والمجتمع.

ويهدف الدليل إلى توحيد الجهود وإشراك الأفراد وقطاعات الأعمال والشركات والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص في تكريس ممارسات الاستدامة الإيجابية في الحياة اليومية ونمط العيش والعمل في دبي لمواصلة الارتقاء بجودة الحياة واستدامتها لكل مجتمع الإمارة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتفعيل فرص الاقتصاد الدائري والأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

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وأكد المهندس محمد الريس، مدير إدارة استراتيجية ومشاريع النفايات في بلدية دبي، التزام البلدية بجعل الإمارة مدينة عالمية مستدامة، وترسيخ ممارسات الاستدامة والتوعية بأهميتها وبالآفاق التي تفتحها لتصميم مستقبل محايد مناخياً وممكّنٍ بيئياً، مشيراً إلى أن إطلاق الدليل التوعوي الشامل يوفر الإجابات على الأسئلة حول المنتجات ذات الاستخدام الواحد والبدائل الصديقة للبيئة التي يمكن الاستفادة منها لجعل دبي أكثر استدامة.

ويعرض الدليل المتوفر بنسخة رقمية باللغتين العربية والإنجليزية إجابات لأهم الأسئلة التي قد يطرحها المستهلكون أو المحال التجارية أو الشركات حول المنتجات ذات الاستخدام الواحد. كما يعرض الدليل عدداً من البدائل الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى سبل اتباع نمط استخدام أكثر استدامة.

ويمكن تحميل النسخة الرقمية من دليل بلدية دبي التوعوي لاستخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد عبر الرابط: https://www.dm.gov.ae/single-use-products/

المصدر: وام
بلدية دبي
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