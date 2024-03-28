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صقر غباش: يوم زايد للعمل الإنساني إلهام متجدد للإنسانية في العطاء ومد يد العون

صقر غباش: يوم زايد للعمل الإنساني إلهام متجدد للإنسانية في العطاء ومد يد العون
28 مارس 2024 20:24

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نموذج ملهم للعطاء الإنساني والعمل الخيري على مستوى العالم، وأن أياديه البيضاء الممتدة في ربوع العالم تجسد قيم الإمارات الأصيلة والراسخة، التي تشكل إلهاماً متجدداً للإنسانية في العطاء والتضامن والخير ومد يد العون والمساعدة للشعوب والمجتمعات والمحتاجين.

وقال معاليه في كلمة بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام: «نستذكرُ بكل فخرٍ واعتزاز السيرةَ العطرة والمسيرة الاستثنائية للقائد المؤسس، زايد الخير والعطاء الذي أرسى قيم ومبادئ التضامن الإنساني في نفوس أبناء شعب الاتحاد، وآمن بأن الخيرَ والعطاء رسالةٌ إنسانية سامية، تستهدفُ إسعاد البشرية جمعاء، وجعلها ثوابت راسخة في الإمارات التي أصبحت نموذجاً للعطاء الإنساني يفتخرُ به أبناء الوطن».

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وأكد معاليه أن إرث الوالدِ المؤسسِ، طيَّب اللهُ ثراه، مازال عنوانَ مسيرةِ الإماراتِ في العملِ الإنساني والخيري، التي استمرت على ذاتِ النهج وبكل الزخمِ والعطاءِ تحتَ قيادة صاحبِ السمو الشيخِ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعمِ من صاحبِ السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لافتا إلى أن عطاء الدولة الذي شمل القاصي والداني في جائحة كورونا كانن صورة من هذا الإرث الإنساني، كما أن حملاتُها المتواصلةُ لتقديمِ العونِ والدعم والبنيةِ التحتية والطعام في شتى بقاع المعمورة، نموذج حي للعمل الإنساني.

المصدر: وام
صقر غباش
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