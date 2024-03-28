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علوم الدار

"طيور الخير" تنفذ عملية الإسقاط الجوي رقم 17 للمساعدات في غزة

إسقاط مساعدات إنسانية في قطاع غزة
28 مارس 2024 21:22

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية "طيور الخير" الإسقاط الجوي الـ 17 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.
شملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي "C17" تابعتين للقوات الجوية لدولة الامارات العربية المتحدة، وطائرة "C130" تتبع للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.
جرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التى يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 3 طائرات حملت 79 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى 743 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.
وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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المصدر: وام
الفارس الشهم 3
قطاع غزة
غزة
إسقاط جوي
مساعدات إنسانية
الإمارات
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