شرطة أبوظبي تحتفل بتخريج 29 خبيراً تكتيكياً

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج الدفعة الأولى من دورة مهارات التدريب الميداني، وتضم «29 منتسباً»، وعقدتها الأكاديمية الأمنية الأوروبية ESSCOUnite في بولندا، وتعتبر الجهة المانحة عالمياً لاعتمادات المدربين وحصولهم على الدبلوم المهني في التخصصات المختلفة، ومنح خريجيها درجة الخبير التكتيكي.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية اهتمام شرطة أبوظبي بمتابعة المستجدات الأمنية والتطورات في مجالات التدريب، والتي تسهم في رفع كفاءة المنتسبين، وتأهيلهم في مختلف مجالات العمل الشرطي والأمني.

وشارك في الدورة منتسبون من رتبة نقيب إلى رتبة شرطي ضمن خطة شرطة أبوظبي الاستراتيجية والهادفة إلى صقل مهارات عناصر الشرطة، وتنمية معارفهم في المجالات التدريبية، وضمن اهتمامها بمواكبة أفضل التقنيات لمكافحة الجريمة، وتعزيز أمن وسلامة المجتمع.