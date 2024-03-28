السبت 30 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تحتفل بتخريج 29 خبيراً تكتيكياً

الخريجون في لقطة جماعية (من المصدر)
29 مارس 2024 03:29

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بإجراءات محكمة العدل الدولية بضرورة السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة
حشر آل مكتوم يكرّم شيام بهاتيا بجائزة البصمة الرياضية

احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج الدفعة الأولى من دورة مهارات التدريب الميداني، وتضم «29 منتسباً»، وعقدتها الأكاديمية الأمنية الأوروبية ESSCOUnite في بولندا، وتعتبر الجهة المانحة عالمياً لاعتمادات المدربين وحصولهم على الدبلوم المهني في التخصصات المختلفة، ومنح خريجيها درجة الخبير التكتيكي.
وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية اهتمام شرطة أبوظبي بمتابعة المستجدات الأمنية والتطورات في مجالات التدريب، والتي تسهم في رفع كفاءة المنتسبين، وتأهيلهم في مختلف مجالات العمل الشرطي والأمني.
وشارك في الدورة منتسبون من رتبة نقيب إلى رتبة شرطي ضمن خطة شرطة أبوظبي الاستراتيجية والهادفة إلى صقل مهارات عناصر الشرطة، وتنمية معارفهم في المجالات التدريبية، وضمن اهتمامها بمواكبة أفضل التقنيات لمكافحة الجريمة، وتعزيز أمن وسلامة المجتمع.

أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
الإمارات
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
اليوم 12:24
حمدان بن زايد يزور حقل "بوحصا" ويُشيد بتطبيق "أدنوك" تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور حقل "بوحصا" ويُشيد بتطبيق "أدنوك" تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
30 مارس 2024
باسيرو ديوماي فاي، الرئيس السنغالي المنتخب
الأخبار العالمية
المجلس الدستوري السنغالي يعلن فوز باسيرو ديوماي فاي بالرئاسة
30 مارس 2024
غرامة لـ«إهانة الحكام»!
الرياضة
غرامة لـ«إهانة الحكام»!
30 مارس 2024
«العنابي» و«الفرسان».. التعادل المثير
الرياضة
«العنابي» و«الفرسان».. التعادل المثير
30 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©