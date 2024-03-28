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علوم الدار

«مدني عجمان» يدعو للاستخدام الآمن لغاز الطبخ

«مدني عجمان» يدعو للاستخدام الآمن لغاز الطبخ
29 مارس 2024 03:29

عجمان (الاتحاد)

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نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، ورشة تعريفية عن الاستخدام الآمن لغاز الطبخ المنزلي، والتي استهدفت منتسبي عدد من الجهات الحكومية في الإمارة.
وأدارت فعاليات الورشة، الرائد نهى عبيد السوم، نائب مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة، واستعرضت دراسة تحليلية لحوادث غاز الطبخ المنزلي، وبينت التحديات والإجراءات اللازمة للعمل على الحد من حدوثها، وذلك بالتركيز على رفع الاشتراطات.
وقالت، إن تأمين غاز الطبخ المنزلي يساهم بالحد من حوادث التسريب أو الانفجار، وذلك من خلال تركيب نظام آمن ومتكامل للتمديدات، والكشف عن التسريب، حيث يستهدف هذا النظام أصحاب المنازل والفلل السكنية والمطاعم والمطابخ في إمارة عجمان.
وأضافت، أن هذا النظام يتكون من مجموعة من الأجهزة المعتمدة لدى الدفاع المدني، تتمثل في جهاز الكشف عن التسريب، وجهاز إنذار مباشر لتنبيه مع اعتماد التمديدات النحاسية، وهي أكثر أماناً واستدامة.

عجمان
الإمارات
الإدارة العامة للدفاع المدني
الغاز
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