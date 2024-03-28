«صندوق الزكاة» ينظم محاضرة «الزكاة استدامة ونماء»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم صندوق الزكاة، بالتنسيق والتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعوية بفريضة الزكاة بعنوان (الزكاة استدامة ونماء) في مجلس محمد بالعاجر الرميثي بمنطقة السمحة في أبوظبي بهدف تعزيز القيم الدينية والأخلاقية، وذلك ضمن سلسلة من المحاضرات في مختلف الجوانب ذات الصلة بالزكاة والصندوق في شهر رمضان الفضيل.

وشهد المحاضرة معالي حمد محمد ثاني الرميثي، مستشار الشؤون العسكرية لصاحب السمو رئيس الدولة، وحميد راشد الدرعي مدير مركز بلدية الشهامة، وعدد من أهالي منطقة السمحة.

وتقدم الدكتور محمد سليمان البلوشي، أمين عام صندوق الزكاة بالإنابة، بالشكر والتقدير لراعي المجلس على الاستضافة، وتحدث الدكتور البلوشي عن تأسيس صندوق الزكاة، وأبرز خدماته وإنجازاته، كما بين للحضور الأهداف الاستراتيجية لصندوق الزكاة، منها المساهمة في زيادة الوعي بالزكاة والتعريف بخدمات الصندوق، وتنمية الموارد الزكوية والإدارية للصندوق واستدامتهما، والمساهمة في تحسين المستوى المعيشي في المجتمع، وضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

وتناولت المحاضرة التي ألقاها الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام، دور الزكاة في نماء مال المزكي، وطرح البركة فيه ومساهمة فريضة الزكاة في الاستدامة، حيث إنها تجب كل عام، ومردودها ينعكس على المجتمع، ودورها كبير في تحريك العجلة الاقتصادية.