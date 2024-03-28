«دبي لرعاية النساء والأطفال» تدعم مبادرة وقف الأم

دبي (الاتحاد)

دعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال جميع موظفيها للتفاعل بإيجابية وفعالية مع مبادرة وقف الأم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى تعزيز دور الأمهات وتقدير تضحياتهن وجهودهن في رعاية أسرهن وتربية أبنائهن.

وتتزامن هذه الدعوة مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي تحتفي به الدولة في الـ19 من شهر رمضان المبارك من كل عام، حيث ترتبط المبادرات والخدمات التي توفرها المؤسسة بقيم ورؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس دولة الاتحاد، الذي كان يولي اهتماماً خاصاً بدعم دور المرأة في المجتمع، وتعزيز مكانتها.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن توجهات المؤسسة ومساعيها تأتي في إطار مواكبتها لرؤى القيادة الرشيدة نحو تعزيز قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، وتعزيز دور المرأة في جميع المجالات، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تقدماً وتنمية شاملة للجميع، مشيرة إلى أن المؤسسة تدعم هذه المبادرة النوعية التي جاءت لتكريم الأم، بما يعكس قيم وجوهر يوم زايد للعمل الإنساني، ويسهم في تحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز الرعاية الاجتماعية والتنمية المستدامة في دبي والإمارات بشكل عام.

وأضافت أن المؤسسة تتبنى دوراً فعالاً في تعزيز دور المرأة وتمكينها، وذلك من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من المبادرات والحملات التي تستهدف رفع وتيرة العمل في المناسبات المتميزة، والتي يأتي يوم زايد للعمل الإنساني في مقدمتها باعتباره مناسبة مهمة في الدولة، تهدف إلى مواصلة العمل على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في العمل الإنساني، وتسليط الضوء على القضايا المتعلقة بحقوق النساء والأطفال، وتعزيز التوعية بأهمية دعمهم وتمكينهم.

هذا وتعكس مبادرات وخدمات المؤسسة التزامها الثابت بدعم المرأة والطفل في المجتمع الإماراتي، سواء من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء اللواتي يعانين ظروفاً صعبة، أم من خلال توفير الفرص التعليمية والتدريبية لتمكين الفتيات والشابات من تحقيق إمكاناتهن الكاملة، كما تدعم المبادرات التي تطلقها القيادة الرشيدة، ما يعكس التناغم والتآزر بين جهود المؤسسة ورؤية القيادة الرشيدة لبناء مجتمع مزدهر يقوم على المبادئ الإنسانية والقيم الاجتماعية.