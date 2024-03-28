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علوم الدار

«الهلال» يختتم فعاليات أسبوع الخير الطبي في المكلا

«الهلال» يختتم فعاليات أسبوع الخير الطبي في المكلا
29 مارس 2024 03:29

المكلا (وام)

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شهد «أسبوع الخير الطبي» الذي نظمته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمركز المحور الطبي بربوه خلف بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت إقبالاً كبيراً من الأهالي، واستفاد من خدماته نحو 1000 شخص.
شارك في أسبوع الخير الطبي -الذي جرى تنظيمه تحت رعاية مبخوت مبارك بن ماضي محافظ حضرموت، وبالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الساحل، خلال الفترة من 18 إلى 25 مارس الجاري- نخبة من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين.
وأعرب حميد راشد الشامسي، مستشار التنمية والتعاون الدولي، ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي باليمن عن سعادته بالنجاح الذي تحقق في هذا الحدث الطبي المهم، مؤكداً استمرار الهلال الأحمر في تقديم الدعم الصحي والإنساني، وتحسين وتعزيز الرعاية الصحية في المناطق التي تعاني قلة الخدمات الطبية، وتلبية احتياجات الأفراد الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى العلاج والرعاية الصحية.
تأتي «مبادرة أسبوع الخير الطبي» في إطار الجهود المستمرة للهلال الأحمر الإماراتي في تقديم المساعدة الإنسانية والرعاية الصحية للمحتاجين، وتهدف إلى تقديم الرعاية الصحية المجانية والمتخصصة خدمة للمجتمع، لاسيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وأشاد المستفيدون بالجهود المبذولة من قبل الهلال الأحمر الإماراتي والأطباء المشاركين في المبادرة، معبرين عن امتنانهم لما تلقوه من رعاية وعلاج ورعاية صحية بشكل مجاني.
من جانبها، أكدت الدكتورة سهير قنزل مديرة المركز أن الإقبال على أسبوع الخير الطبي كان كبيراً، مشيرة إلى أن هذا المبادرة خففت من معاناة المواطنين المرضى الذين يحتاجون إلى معاينة وفحوص، وعلاج بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

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