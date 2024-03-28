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علوم الدار

إقبال على معرض الأسر المنتجة في «المشرف»

منتجات متنوعة خلال معرض السوق الرمضاني (من المصدر)
29 مارس 2024 03:29

هدى الطنيجي (أبوظبي)

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شهد المجلس الرمضاني المقام في منطقة المشرف في أبوظبي إقبالاً لافتاً من قبل مختلف شرائح المجتمع الراغبين في توفير مستلزماتهم من الملابس والعطور فضلاً عن الاستمتاع بتناول المأكولات الشعبية خلال شهر رمضان الكريم.
ويأتي المجلس الرمضاني الذي انطلقت فعالياته من 15 مارس وتستمر حتى 29 من الشهر ذاته بتنظيم من قبل بلدية مدينة أبوظبي، والهدف من هذا المجلس توفير متنفس جديد للجمهور للاستمتاع بالأجواء والأنشطة والفعاليات المقامة المتنوعة على هامش المجلس.
وقالت بدرية الشحي، من بلدية مدينة أبوظبي، مركز المدينة، إدارة خدمات إسعاد المجتمع: «إن المجلس الرمضاني المقام في منطقة المشرف، الذي انطلقت فعالياته المتنوعة من تاريخ 15 مارس وتنتهي في 29 من الشهر ذاته، يفتح أبوابه لاستقبال الجمهور ابتداء من الساعة التاسعة مساءً ولغاية الساعة الواحدة ليلاً».
وأشارت إلى أن المجلس الرمضاني يتضمن سوقاً رمضانياً يأتي بمشاركة ما يقارب 30 كشكاً تقدم مختلف المنتجات، منها المأكولات الشعبية والملابس والعطور والدخون وغيرها، بالإضافة إلى منطقة ترفيهية مخصصة لتنظيم أنشطة وفعاليات موجهة إلى فئة الأطفال، حيث يتيح المجلس الرمضاني خيارات متنوعة للجمهور بهدف الاستمتاع وإيجاد متنفس في هذه الأجواء الرمضانية والهدف الرئيسي هو دعم الأسر المنتجة التي شاركت خلال السوق والمشاريع الصغيرة ودعم التواجد المجتمعي.

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