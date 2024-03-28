شرطة أبوظبي تشارك في «رمضان معاً 2» لتوزيع الإفطار

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مبادرة «رمضان معاً 2» والتي تضمنت توزيع وجبات إفطار صائم على السائقين ومستخدمي الطريق في التقاطعات الرئيسية في أبوظبي والعين، وذلك بالتعاون مع جمعية الإمارات للتبرع بالدم وفريق بالدم نرويك يا وطن.

وتهدف المبادرة إلى توعية السائقين قبل موعد الإفطار، للالتزام بقواعد السير والمرور، وذلك باتباع السرعات المحددة وترك مسافة أمان كافية أثناء قيادتهم لمركباتهم والانتباه عند الوصول إلى أماكن عبور المشاة في التقاطعات والإشارات المرورية للحد من الحوادث.

وأوضح المستشار الدكتور على الأنصاري رئيس جمعية الإمارات للتبرع بالدم أن المبادرة تتضمن توزيع 250 ألف وجبة إفطار صائم من قبل 450 متطوعاً طيلة أيام شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أهميتها في تعزيز التعاون مع الشركاء الرئيسيين لدعم العمل الخيري والإنساني في مجتمعنا، مشيداً بجهود شرطة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين في دعم المبادرة الإنسانية.