السبت 30 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تشارك في «رمضان معاً 2» لتوزيع الإفطار

خلال توزيع الوجبات (من المصدر)
29 مارس 2024 03:29

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بإجراءات محكمة العدل الدولية بضرورة السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة
حشر آل مكتوم يكرّم شيام بهاتيا بجائزة البصمة الرياضية

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مبادرة «رمضان معاً 2» والتي تضمنت توزيع وجبات إفطار صائم على السائقين ومستخدمي الطريق في التقاطعات الرئيسية في أبوظبي والعين، وذلك بالتعاون مع جمعية الإمارات للتبرع بالدم وفريق بالدم نرويك يا وطن.
وتهدف المبادرة إلى توعية السائقين قبل موعد الإفطار، للالتزام بقواعد السير والمرور، وذلك باتباع السرعات المحددة وترك مسافة أمان كافية أثناء قيادتهم لمركباتهم والانتباه عند الوصول إلى أماكن عبور المشاة في التقاطعات والإشارات المرورية للحد من الحوادث.
وأوضح المستشار الدكتور على الأنصاري رئيس جمعية الإمارات للتبرع بالدم أن المبادرة تتضمن توزيع 250 ألف وجبة إفطار صائم من قبل 450 متطوعاً طيلة أيام شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أهميتها في تعزيز التعاون مع الشركاء الرئيسيين لدعم العمل الخيري والإنساني في مجتمعنا، مشيداً بجهود شرطة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين في دعم المبادرة الإنسانية.

شرطة أبوظبي
الإمارات
شهر رمضان
رمضان
إفطار الصائم
إفطار صائم
الإفطار الرمضاني
آخر الأخبار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
علوم الدار
ماكدونالدز الإمارات تتبرع بمليون درهم لمصلحة حملة «وقف الأم»
اليوم 12:24
حمدان بن زايد يزور حقل "بوحصا" ويُشيد بتطبيق "أدنوك" تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور حقل "بوحصا" ويُشيد بتطبيق "أدنوك" تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
30 مارس 2024
باسيرو ديوماي فاي، الرئيس السنغالي المنتخب
الأخبار العالمية
المجلس الدستوري السنغالي يعلن فوز باسيرو ديوماي فاي بالرئاسة
30 مارس 2024
غرامة لـ«إهانة الحكام»!
الرياضة
غرامة لـ«إهانة الحكام»!
30 مارس 2024
«العنابي» و«الفرسان».. التعادل المثير
الرياضة
«العنابي» و«الفرسان».. التعادل المثير
30 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©