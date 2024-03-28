فتوى: هل يؤثرُ شمُّ البخور على صحة الصيام؟

شمُّ رائحةِ البخور لا يُفسد الصومَ، إلا إذا تعمد الصائمُ استنشاقَ دخان البخور، وَوَصَل إلى حلقه شيءٌ منه، فقد فسد صومُهُ، وعليه القضاءُ.



ما هي أفضلُ الصدقات في شهر رمضان المبارك؟

الصدقةُ في رمضان من أفضل أعمال الخير، لأنَّ أجر العمل الصالح يعظُم بعِظَم زمانه، ومِن أفضل الصدقة فيه إطعامُ الطعامِ، سواء كان عن طريق إفطار الصائمين، أو دفعِه للمحتاجين ولاسيما الأقارب والجيران، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من فطَّر صائماً كان له مثلُ أجره، غير أنَّه لا ينقُص من أجر الصائم شيئاً». وقوله ﷺ: «أيُّهَا النَّاسُ أَفْشوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا باللَّيْل وَالنَّاسُ نِيامٌ، تَدخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلامٍ».

وليحرصْ مَن أراد فِعلَ الخير في رمضان -كإفطار الصائمين ودفع الصدقات للمحتاجين- على أن يكون عن طريق الجهات الخيرية المعتمدة في الدولة.