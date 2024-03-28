الشيخ زايد.. مآثر خالدة لرائد العمل الإنساني

إبراهيم سليم

لا تنسى ذاكرة الشعوب وأجيالها، أولئك القادة العظماء الذين أسسوا لشعوبهم وللعالم، دولاً قوية البنيان، راسخة الأركان، هانئة بالإيمان والعدل والتسامح والإحسان، وفي مقدمة هؤلاء القادة العظماء، القائد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رائد العمل الإنساني، الذي انتقل إلى رحاب الله مساء 19 من شهر رمضان عام 1425 هـ، فقد عاش حياته مقتدياً بالنبي -عليه الصلاة والسلام- في أقواله وأفعاله، وامتدت مكارمه إلى كل الناس شرقاً وغرباً في مختلف أنحاء العالم فأحبه العالم أجمع، قال صلى الله عليه وسلم: «أحبُّ ‌الناسِ ‌إلى ‌الله ‌أنْفَعُهم لِلنَّاسِ».

وإنَّ من أرجى ما يتقرب به العبد المؤمن إلى الله تعالى بذل الخير للناس، والسعي في قضاء حوائجهم ومساعدتهم وخدمتهم، وكان رسول الله قدوة للخلائق في أعمال البِرِّ والإحسان، فما من بِرٍّ أو عملٍ صالحٍ، إلا وسبق إليه، وما من فضل إلا وحث عليه وبيّن ثواب فاعله، قال: «مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ»، وقال أيضاً: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ».

كما أن العمل الإنساني خلق كريم يحبه الله تعالى، وسجية إنسانية يتخلق بها أولو الفضل، ومنهم الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي ترك رصيداً لا ينضب من الخير، وجعل من دولة الإمارات رمزاً للعطاء العالمي، تمتد أياديها البيضاء إلى شعوب العالم كافة.

وللعمل الإنساني تأثيرٌ كبيرٌ على الفرد والمجتمع، ويساعد بكلّ صوره وأشكاله في إبراز ما للإسلام من وجهٍ مشرقٍ، ودورٍ فعَّال في صناعة الحياة وبناء الحضارة، وهذا ما تجسده مكارم زايد الخير، طيَّب الله ثراه، فقد كان رائداً في العمل الإنساني، محباً للعطاء وإغاثة المحتاج، فكم كفل أيتاماً! وآوى مشردين! وأطعم جائعين! وكسا فقراء ومحتاجين! وكم أسعد أرامل وأعان ضعفاء، وقضى حاجات للبؤساء والمحرومين! مما جعل له مكانة كبيرة في قلوب الناس، فتسابق إلى حبّه أهل الدنيا، وصار اسمه يتردّد بكل امتنان وتقدير بين شعوب العالم كافة. قال ﷺ: «أَحَبُّ الأعمالِ إلى اللهِ -عزَّ وجلَّ- سُرُورٌ تُدخِلُهُ على مُسلِمٍ، أو تَكشِفُ عنهُ كُربةً، أو تَقضِيَ عنهُ دَيْناً، أو تَطرُدَ عنهُ جُوعاً، ولَأَنْ أمْشِيَ مع أخٍ في حاجةٍ، أَحَبُّ إليَّ من أن أعتكِفَ في هذا المسجدِ -يعني مسجدَ المدينةِ- شهراً».

ويقول الله سبحانه وتعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً)، «سورة الكهف: الآيات 107 - 108».

ونحن نعيش في هذه الأيام المباركة نستذكر فضل مكانة الإمام العادل، بالأدلة، ومنزلته في جنات الفردوس، فالشيخ زايد، طيب الله ثراه، قائد وقدوة، وسيرة ومسيرة، وبقاء آثاره من الصالحات الباقيات بعد وفاته تسجلها له الملائكة، ونحن وفاءً له نخلد ذكراه، التي خلدها التاريخ، وعلا ذكره في نفوس البشرية.

قال جل ذكره: (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ)، «سورة يس: الآية 12». وقال عز من قائل: (وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ)، «سورة النجم: الآيات 39 - 41». وعن عوف بن مالك رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم»، (صحيح مسلم، 1855).. وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من الناس مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه»، (سنن ابن ماجه).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ، قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، (صحيح مسلم).

وقد دعا مجلس الوزراء الشعب الإماراتي إلى جعل يوم (19) من شهر رمضان المبارك «يوم العمل الإنساني الإماراتي» وفاءً وعرفاناً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وهذه الذكرى ستبقى ماثلة في وجداننا، فالأفذاذ من أمثال زايد الخير والعطاء لن يطوي التاريخ ذكراهم، فهو مؤسس دولة، وربان وطن، وحكيم نافذ البصيرة والبصر، كما كان القائد المؤسس، أحد صناع التاريخ المعاصر؛ مما يحتم علينا اتخاذ سيرته، طيب الله ثراه، منهجاً في الإنجازات الوطنية والإنسانية، وفي تقدم الحياة وتطويرها.

وهذه الأعمال الخيّرة لا تزال مستمرّة بفضل الله تعالى، فدولة الإمارات العربية المتحدة ترتقي في سُلّم البناء والعطاء، وتستمر في تحقيق إنجازاتها العظيمة، بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة ونائبيه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين، الذين اتصفوا بتلك الخصال الحسنة التي ورثوها عن زايد الخير، فساروا على دربه وخطاه في فعل الخير وإعانة المحتاجين.



إنجاز

مكن الله للشيخ زايد، وإخوانه حكام الإمارات، فأقاموا دولة الاتحاد التي ننعم في مرابعها إخوة مترابطين، والاتحاد أهم إنجاز القادة، وكان القائد المؤسس، طيب الله ثراه، يقول: «أؤمن بضرورة مشاركة الشعب في تحمل المسؤولية وفي الشورى.. إن هدفنا في الحياة هو تحقيق العدالة والحق، ومناصرة الضعيف على القوي.. إن الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال، وليست المال والنفط، ولا فائدة في المال، إذا لم يسخر لخدمة الشعب».

هكذا ستبقى يا زايد الخير والعطاء، يا رمز الأصالة والانتماء في قلوبنا حياً، وألسنتنا تلهج لله بالدعاء لك، رحمك الله وأنزلك في جنات الفردوس.

فاللهم ارحم والدنا الشيخ زايد بن سلطان، مؤسس دولة الاتحاد، وإخوانه شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، واجعل ذلك في موازين حسناتهم يا رب العالمين.