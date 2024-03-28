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«صندوق أبوظبي»: تسجيل المواطنين في نظام التقاعد «إلزامي» خلال شهر من العمل

«صندوق أبوظبي»: تسجيل المواطنين في نظام التقاعد «إلزامي» خلال شهر من العمل
29 مارس 2024 03:30

أبوظبي (الاتحاد) 

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أكد صندوق أبوظبي للتقاعد إلزامية تسجيل المواطنين العاملين لدى القطاعين الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي، بنظام التقاعد لإمارة أبوظبي، خلال شهر من تاريخ التحاق الموظف المواطن بالعمل كحدٍ أقصى، لافتاً إلى أنه لا يجوز تسجيل المتقاعدين العسكريين في الصندوق.
ودعا الصندوق جهات العمل التي تأخرت عن تسجيل الموظفين المواطنين العاملين لديها، إلى المسارعة بتسجيلهم في نظام التقاعد حفظاً لحقوقهم، ولتفادي ترتب مبالغ إضافيه عن التأخير في تسجيل المؤمن عليه، بواقع 100 درهم عن كل يوم تأخير، بالإضافة إلى 0.1% عن الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير.
ولفت الصندوق إلى أن شروط تسجيل المواطنين في نظام التقاعد لإمارة أبوظبي: أن يكون حاصلاً على جنسية الدولة، وألّا يقل عمره عن العمر المحدد في القوانين التي تخضع لها جهة العمل، ولا يزيد على سن الإحالة للتقاعد (60 سنة ميلادية للذكور والإناث)، وأن يكون لائقاً طبياً بشهادة من الجهات المختصة، وألّا يكون مسجلاً لدى الصندوق من جهة عمل أخرى، ويؤدّى عنه اشتراكات، وألا يكون من المتقاعدين العسكريين.
وشدّد الصندوق على ضرورة تأكد المواطن من تسجيله في نظام التقاعد بالإمارة دون أي تباطؤ أو تهاون، لحفظ حقوقه وتأمين مستقبله ومستقبل أسرته من أي ظروف طارئة قد تحدث له، حيث يمكن لأي موظف مواطن مراجعة تسجيله بعد التحاقه بوظيفته عبر الخدمات الرقمية للصندوق على منصة (تم)، وذلك من خلال دخوله بالهوية الرقمية، حيث تُظهر بياناته فيما إذا كان قد تم تسجيله أم لا، مشيراً إلى أنه في حال تأخّرت جهة العمل عن تسجيله فيمكنه إخطار الصندوق لمساعدته، واتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقّه.

صندوق أبوظبي للتقاعد
الإمارات
نظام التقاعد
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