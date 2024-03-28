محافظ المصرف المركزي: «يوم زايد للعمل الإنساني» مناسبة وطنية تجسد قيم الخير

أبوظبي (وام)

أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية تُجسد قيم الخير والعطاء والإنسانية المتأصلة في مجتمع دولة الإمارات، والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليصبح العمل الخيري والإنساني في الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نهجاً أصيلاً، وجزءاً من إرثها ومستقبلها، وثقافة مترسخة في علاقاتها الإقليمية والدولية.

وأضاف أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل محطة متميزة في تاريخ دولة الإمارات، نستذكر من خلالها القيم والمبادئ النبيلة في إرث زايد الخير في خدمة الإنسانية، وجهود القيادة الرشيدة في الأعمال الخيرية والإغاثية للتخفيف من معاناة الشعوب في جميع أنحاء العالم، وتعزيز التسامح، لتتصدر دولة الإمارات المكانة الريادية عالمياً في ميادين العمل الإنساني.

وقال: «في هذه المناسبة، نجدد التزام المصرف المركزي بمواصلة العمل على تحقيق الأهداف الإنسانية لدولة الإمارات من خلال وضع الخطط التنموية وإطلاق المبادرات الإنسانية التي ترسخ قيم الخير والعطاء».