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علوم الدار

سلطان النيادي: قيم العطاء إرث القائد المؤسس

سلطان النيادي
29 مارس 2024 03:33

دبي (الاتحاد)

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طحنون بن زايد: يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية عظيمة نستذكر فيها إرثه

قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية تجسد روح العطاء والتسامح، وهو امتداد لمنهج غرسه مؤسس المسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فنحن في دولة الإمارات نستذكر بكل فخر واعتزاز الموروث التاريخي تجاه العمل الإنساني، لنجسد رسالة السلام عبر المساهمة في مساعدة الناس وتخفيف معاناتهم في جميع أنحاء العالم». وأضاف النيادي: «يأتي احتفاء الإمارات في التاسع عشر من شهر رمضان المبارك بيوم زايد للعمل الإنساني تكريساً لثقافة البذل والعطاء التي تُشكِّل جوهر إرث القائد المؤسس لدولتنا وباني نهضتها، الذي نستمد من رؤيته المبادئ السامية لمساعدة الإنسان، لأنها ركيزة أساسية لتقديم يد العون للمحتاجين، ودعم التقدم والازدهار للبشرية جمعاء».

يوم زايد للعمل الإنساني
الإمارات
سلطان النيادي
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